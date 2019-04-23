2019-04-23T12:53:27+03:00
Происшествия

Полиция начала проверку по факту жестокого убийства собаки в Кандалакше

Очевидцы возмутились в соцсетях, но в правоохранительные органы не обратились
Елена МОЛОДЦОВА
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К приезду полиции ни льда на реке, ни трупа собаки уже не было. Фото: УМВД по Мурманской областиК приезду полиции ни льда на реке, ни трупа собаки уже не было. Фото: УМВД по Мурманской области
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Справедливость может восторжествовать. По крайней мере, шанс, что живодера из Кандалакши, надевшего на голову собаке пакет и бросившего ее в речку, найдут есть. Напомним, страшную находку сделали гулявшие по мосту отец с ребенком.

- По факту обнаружения трупа собаки начата процессуальная проверка. О случившемся мы узнали из СМИ - никто из очевидцев в полицию не обращался, - рассказала «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. - Вечером 22 апреля на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Однако тело собаки, привязанное к опоре моста, не нашли.

Скорее всего, с животным так жестоко расправились еще зимой, когда река была скована льдом. Кстати, кандалакшане опознали в убиенном животном собаку Тигру, которая жила в районе Нивы, а потом перебралась во двор дома №7 по улице Полярные Зори.

ИСТОЧНИК KP.RU

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