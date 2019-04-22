Под Кандалакшей собаке надели на голову пакет и выкинули в реку

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-22T13:02:26+03:00

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Разумеется, ни суда, ни следствия по этому ужасному случаю не будет, а значит живодер, сотворивший такое с бедным животным, останется безнаказанным.

- Очень печально, что жители нашего города могут позволить себе такое. Сегодня я решил прогуляться с сыном на родник за речку на Ниве-3. Проходя через мост, я обнаружил очень не приятную находку: труп собаки, завернутый в одеяло и пакет. Зачем бросать умершее животное в речку, а может быть кто-то убил эту собаку? И то не первый случай за речкой. Что за нелюди живут у нас в городе? Бедное животное, руки чтоб отсохли у тех, кто это сделал, - такой душераздирающий пост написал Николай Сиротин в группе «Кандалакша | Официальная группа».

Внимательные пользователи соцсетей моментально разглядели подробности произошедшей трагедии: на голове у собаки надет пакет, а одеялом она привязана к опоре. Живодер не оставил шансов выбраться из смертельной ловушки.

ИСТОЧНИК KP.RU