Специалисты рассказали итоги предварительной проверки по трупам собак в реке Кандалакши

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-15T15:18:43+03:00

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Жители Кандалакши надеются, что того, кто убивает у них в городе собак и выкидывает тела в залив и реку, найдут и накажут. Ведь своими действиями он вредит: дети плачут, когда видят убитых животных, а яд может попасть в водозабор.

На днях в реке рядом с Нивой-3 нашли сразу несколько трупов. Часть была завернута в мешки и пакеты. Полиция начала проверку. Также ее провели в комитете по ветеринарии Мурманской области. На месте специалисты нашли только одно тело.

- При первичном осмотре трупа, признаков насильственной смерти животного не установлено. Труп животного изъят из воды и размещен на временное хранение в условиях рефрижераторного оборудования Кандалакшской районной ветеринарной станции до проведения детальной экспертизы, - сообщили в комитете.

Когда все закончится, труп будет уничтожен в крематории.

ИСТОЧНИК KP.RU