2019-06-15T15:18:43+03:00
Общество

Специалисты рассказали итоги предварительной проверки по трупам собак в реке Кандалакши

На районной ветеринарной станции проведут экспертизу по убитому животному
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Трупы собак кандалакшане находят в реке с прошлого лета. Фото: vk.com/kandaoneТрупы собак кандалакшане находят в реке с прошлого лета. Фото: vk.com/kandaone
Изменить размер текста:

Жители Кандалакши надеются, что того, кто убивает у них в городе собак и выкидывает тела в залив и реку, найдут и накажут. Ведь своими действиями он вредит: дети плачут, когда видят убитых животных, а яд может попасть в водозабор.

На днях в реке рядом с Нивой-3 нашли сразу несколько трупов. Часть была завернута в мешки и пакеты. Полиция начала проверку. Также ее провели в комитете по ветеринарии Мурманской области. На месте специалисты нашли только одно тело.

- При первичном осмотре трупа, признаков насильственной смерти животного не установлено. Труп животного изъят из воды и размещен на временное хранение в условиях рефрижераторного оборудования Кандалакшской районной ветеринарной станции до проведения детальной экспертизы, - сообщили в комитете.

Когда все закончится, труп будет уничтожен в крематории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кольском районе в реке пропал мальчик
В Мурманске нашли мужчину, который "заминировал" Ледовый дворец спорта
На крыше дома в Мурманске нашли бассейн
В Мурманской городской больнице снова бегают клопы
В Мурманской области подписали соглашение о дешевой рыбе
В Мурманске к Ледовому дворцу спорта стянуты экстренные службы
Избирательная комиссия Мурманской области зарегистрировала первую жалобу на агитацию
В Мурманской области ищут фотографа для фотосессии выпускного в заброшенной школе
Уже 10 юных жителей Мурманской области получили 100 баллов на ЕГЭ
В Мурманском драмтеатре состоится премьера спектакля "Поминальная молитва"
"Новатэк" получит от правительства Мурманской области налоговые льготы
Родственники бабушки, которую парализовало после падения в маршрутке, требуют заменить автобусы в Мурманске
В Мурманске открылся Центр комплексной реабилитации для детей младшего возраста
Судимый мурманчанин попросил у прохожего телефон позвонить и сбежал
Атомоход "50 лет Победы" отправился в первый арктический круиз в 2019 году
Появился пятый кандидат на пост губернатора Мурманской области
Жители Кандалакши жалуются на живодеров, которые убивают собак и кидают их в реку
Мурманский областной суд оставил приговор Игоря Бабенко в силе
Стало известно, какие квартиры и в каком районе Санкт-Петербурга больше любят покупать мурманчане
Представитель КПРФ Михаил Антропов подал документы на выборы губернатора Мурманской области
Парадокс Севера: в Кандалакше нашли клеща, хотя этих насекомых в Мурманской области нет
По дачам в Апатитах бегает симпатичный хищник ласка
Два школьника из Кандалакши отправятся в спецучреждение за угон автомобилей
Житель Ковдора чуть не подрался с главврачом из-за бахил и оскорбил его «фольклором»
Мурманская епархия борется с группами-самозванками в "ВКонтакте"