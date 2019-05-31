2019-05-31T17:10:18+03:00
Дом. Семья

На путешествие лосенка из Полярных Зорь в Ленинградскую область собирали всем миром

В центр «Велес» Гриня добирался в специально сделанном ящике [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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В центре его поселили в вольер с такими же лосятами. Фото: Ольга СтребковаВ центре его поселили в вольер с такими же лосятами. Фото: Ольга Стребкова
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Ну, вот и закончилась для сиротки-лосенка самое большое в его пока еще маленькой жизни путешествие. Напомним, маму малыша, которого волонтеры окрестили Гриней, убили волонтеры, а кроху нашли рыбаки. Так лосенок оказался на «Трогательной ферме» в окружении любви и заботы. Кстати, аппетит у малыша оказался отменны, и деньги на молоко для него пришлось собирать всем миром. А когда Гриша окреп и раны на его тельце зажили, его отправили на постоянное место жительства в центр реабилитации диких животных «Велес».

- Деньги на поездку мы снова собирали всем миром. Наняли частника, а для уникального пассажира сделали специальный ящик с отверстием сверху для кормления. Пол застелили толстым слоем сена именно того, на котором он спал у нас на ферме, и проводили в дальний путь, - рассказывает опекун лосенка Ольга Стребкова.

Северяне так привязались к малышу, что при расставании не смогли сдержать слез.

- Дорога до «Вереса» заняла чуть больше 13 часов. Как рассказал водитель, по пути Гриня немного поплакал, - говорит Ольга. – В центре его встретили хорошо. Нашего малыша взвесили – 23 килограмма 100 граммов и отправили в вольер к другим лосятам. После того, как Гриша немного отдохнет, его ждет еще один осмотр ветеринара.

Лосенок Гриня на новом месте жительства.Спасенного рыбаками лосенка Гриню под Полярными Зорями отвезли в центр "Велес". Малыш осваивается на новом месте. Автор: Ольга Стребкова! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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