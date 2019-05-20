2019-05-20T09:21:08+03:00
Дом. Семья

На молоко для лосенка из Полярных Зорей собрали 25 тысяч рублей

Как только Гриню вылечат от абцесса, он отправится на ПМЖ в Ленинградскую область
Елена МОЛОДЦОВА
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Жить Гриня будет в Ленинградской области. Фото: Помощь бездомным животным г. Полярные ЗориЖить Гриня будет в Ленинградской области. Фото: Помощь бездомным животным г. Полярные Зори
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Превратностям судьбы иногда остается только удивляться и просто принимать ее выкрутасы, что и делает маленький лосенок Гриня из Полярных Зорей. Напомним, малыш остался сиротой по вине браконьеров. Одни люди разрушили его жизнь, а другие сделали все, чтобы ее сохранить. Гришу приютил в местной «Трогательной ферме», но чтобы прокормить кроху, пришлось кинуть клич.

- На наш зов о помощи откликнулись люди со всей страны! На корм и лечение лосенка была собрана 25300 рублей. Из них около 20 тысяч целковых было потрачено на козье молоко, остальные деньги – на ветеринаров и лечение., - сообщили новости в группе «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори».

Судьба Гриши решена - он отправится для долгой и счастливой жизни в центр «Велес» в Ленинградскую область. Но перед дальней дорогой малышу надо поправить здоровье.

- Несмотря на внезапно появившийся абсцесс в месте одного из укусов собак, Гриня чувствует себя неплохо. Аппетит у него хороший. Лосенок бегает по огороду, но спит в теплом сарае, - рассказывает опекун малыша Ольга Стребкова. - Как только залечим болячку, Гриша поедет в «Велес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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