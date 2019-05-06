В Полярных Зорях спасают лосенка, но волонтерам не хватает денег на молоко
Человек должен приходить на помощь братьям меньшим. Северяне не раз доказывали, что без раздумий помогут животных. Например, в Верхнетуломском отбивали от собак косулю, в Кировске тоже от стаи спасали рысь.
А в Полярных Зорях выхаживают совсем маленького лосенка. Нашли его рыбаки. Как думают волонтеры, без мамы малыш остался по вине браконьеров. Помощь человека в данном случае необходима - без нее кроха погибнет.
- Лосенок временно, по стечению обстоятельств, находится на территории "Трогательной фермы" под чутким присмотром руководителя Ольги Павловны Стребковой. Хозяйская коза Зося не в состоянии обеспечить молоком свое потомство и лосенка, поэтому возникает необходимость покупки козьего молока в других хозяйствах. А оно стоит недешево! Аппетит у малыша отменный, молока с каждым днем необходимо все больше! - сообщают волонтеры.
Лосенка назвали Гриней. Посетителей к нему пока не пускают - карантин.
Перевести деньги можно напрямую руководителю фермы. Каждый рубль может спасти Гриню.
ИСТОЧНИК KP.RU