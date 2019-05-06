2019-05-06T08:26:29+03:00
Дом. Семья

В Полярных Зорях спасают лосенка, но волонтерам не хватает денег на молоко

Малыша без матери нашли рыбаки
Мария ПАШЕНКОВА
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Лосенок остался без молока матери. И заменить его может козье, которое стоит очень дорого. Фото: "Трогательная ферма"Лосенок остался без молока матери. И заменить его может козье, которое стоит очень дорого. Фото: "Трогательная ферма"
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Человек должен приходить на помощь братьям меньшим. Северяне не раз доказывали, что без раздумий помогут животных. Например, в Верхнетуломском отбивали от собак косулю, в Кировске тоже от стаи спасали рысь.

А в Полярных Зорях выхаживают совсем маленького лосенка. Нашли его рыбаки. Как думают волонтеры, без мамы малыш остался по вине браконьеров. Помощь человека в данном случае необходима - без нее кроха погибнет.

- Лосенок временно, по стечению обстоятельств, находится на территории "Трогательной фермы" под чутким присмотром руководителя Ольги Павловны Стребковой. Хозяйская коза Зося не в состоянии обеспечить молоком свое потомство и лосенка, поэтому возникает необходимость покупки козьего молока в других хозяйствах. А оно стоит недешево! Аппетит у малыша отменный, молока с каждым днем необходимо все больше! - сообщают волонтеры.

Лосенка назвали Гриней. Посетителей к нему пока не пускают - карантин.

Перевести деньги можно напрямую руководителю фермы. Каждый рубль может спасти Гриню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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