В Полярных Зорях спасают лосенка, но волонтерам не хватает денег на молоко

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-06T08:26:29+03:00

Лосенок остался без молока матери. И заменить его может козье, которое стоит очень дорого. Фото: "Трогательная ферма"

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Человек должен приходить на помощь братьям меньшим. Северяне не раз доказывали, что без раздумий помогут животных. Например, в Верхнетуломском отбивали от собак косулю, в Кировске тоже от стаи спасали рысь.

А в Полярных Зорях выхаживают совсем маленького лосенка. Нашли его рыбаки. Как думают волонтеры, без мамы малыш остался по вине браконьеров. Помощь человека в данном случае необходима - без нее кроха погибнет.

- Лосенок временно, по стечению обстоятельств, находится на территории "Трогательной фермы" под чутким присмотром руководителя Ольги Павловны Стребковой. Хозяйская коза Зося не в состоянии обеспечить молоком свое потомство и лосенка, поэтому возникает необходимость покупки козьего молока в других хозяйствах. А оно стоит недешево! Аппетит у малыша отменный, молока с каждым днем необходимо все больше! - сообщают волонтеры.

Лосенка назвали Гриней. Посетителей к нему пока не пускают - карантин.

Перевести деньги можно напрямую руководителю фермы. Каждый рубль может спасти Гриню.

ИСТОЧНИК KP.RU