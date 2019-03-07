2019-03-07T14:01:17+03:00
Происшествия

Маленькая косуля, которую отбили от собак в Верхнетуломском, умерла от шока и кровопотери

Краснокнижное животное пытались реанимировать три часа
Мария ПАШЕНКОВА
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Маленькая краснокнижная косуля не смогла оправиться от шока. Фото: vk.com/i.murmanskМаленькая краснокнижная косуля не смогла оправиться от шока. Фото: vk.com/i.murmansk
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Это печальная новость про косулю, которую вчера, 6 марта, спасли жители Верхнетуломского. Напомним, на малышку у гаражей напала стая собак. Как только стало известно о случившемся, на место сразу выехали сотрудники областного веткомитета.

- В таких ситуациях говорят, мы сделали все, что могли, - рассказывает председатель комитета по ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области Алексей Касаткин. - Косуле сделали операцию, успели зашить раны. Но ее уже привезли к ветеринарам в плохом состоянии. У нее была большая кровопотеря, состояние шока. Эти животные в принципе очень слабые. Три часа косулю пытались реанимировать, она была под капельницей, но спасти ее не удалось.

Отметим, этот европейский вид занесен в Красную книгу Мурманской области, но отвечать за гибель красавицы некому - с бездомных дворняг что взять?

ИСТОЧНИК KP.RU

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