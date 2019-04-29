2019-04-29T16:12:12+03:00
Общество

Рысь в Кировске, которую разорвали собаки, напугали люди с телефонами

Животное боялось спуститься из-за толпы зевак
Мария ПАШЕНКОВА
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Рысь боялась спрыгнуть из-за зевак с телефонами. Фото: Наталья КиршРысь боялась спрыгнуть из-за зевак с телефонами. Фото: Наталья Кирш
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Красивый хищник проиграл стае других хищников... В районе Кировска Кукисвумчорре 28 апреля погибла рысь - ее разорвала стая бездомных собак. Как оказалось, что в тот день все сложилось для трагедии.

Почему дикая кошка вообще вышла к людям, доподлинно неизвестно. Местные предполагают, что в поисках еды она по неосторожности подошла слишком быстро к жилым домам, что не понравилось дворнягам, которые стали защищать свою территорию.

Спасаясь от них, рысь забралась на дерево, где ее обнаружили жители микрорайона.

- Полиция оцепила место, рысь пытались согнать на землю. Но вокруг было много людей, все достали телефоны и стали снимать. Шумели. Животное еще больше испугалось, - рассказал "КП" заместитель начальника отдел государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Валентин Барашков.

Рысь спрыгнула на землю только когда пожарные направили на нее струю воды. А затем побежала в гаражи. Спрятаться в лесу она просто не успела - ее догнала и разорвала стая. Сейчас тело кошки направлено на ветеринарную экспертизу. Кстати, рысь была взрослой, а ее маленький размер, как пояснили в охотнадзоре, вызван особенностями жизни на Крайнем Севере.

Наказывать за гибель краснокнижного животного пока некого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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