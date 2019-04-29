2019-04-29T11:01:17+03:00
Происшествия

В Кировске бездомные собаки загрызли маленькую рысь

Животное пыталось спрятаться на дереве, но оттуда его согнали люди [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Маленькая рысь забралась на дерево в районе Кировска Кукисвумчорр. Фото: Наталья КиршМаленькая рысь забралась на дерево в районе Кировска Кукисвумчорр. Фото: Наталья Кирш
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Рысь, как и росомаха, не очень любит показываться людям. Но в воскресенье, 27 апреля, красивую дикую кошку вдруг увидели в микрорайоне Кировска Кукисвумчорр на... дереве

Туда она забралась не просто так - животное пряталось от бродячих собак. Рысь была совсем небольшая, и ей тем более было трудно противостоять стае.

Люди, правда, решили, что животное с дерева надо согнать. Для этого выбрали метод, который не понравится ни домашней кошке, ни дикой. На место прибыли пожарные, которые направили в рысь струю воды из брандспойта. Гостья мигом покинула свое убежище и побежала в лесную зону. Как оказалось, на свою погибель.

Краснокнижное животное с дерева согнали струей воды. Фото: Наталья Кирш

Краснокнижное животное с дерева согнали струей воды. Фото: Наталья Кирш

Там ее нагнали псы и растерзали. Как сообщает «ХибИнформБюро», местный житель Александр Ерофеев отгонял стаю, но немного не успел - рысь умерла у него на руках.

Такая же ситуация случилась с маленькой косулей в Верхнетуломском. Ее тоже порвали бездомные собаки. И хоть люди отбили животное и пытались выходить, оно умерло от шока и кровопотери. К слову, и косуля, и рысь занесены в Красную книгу Мурманской области.

Обычно эти дикие кошки встречаются на юге Кольского полуострова, но иногда их можно встретить на севере и северо-западе.

В Кировске маленькая рысь забралась на дерево.В воскресенье, 27 апреля, красивую дикую кошку увидели в микрорайоне Кировска Кукисвумчорр на... дереве. Туда она забралась, пытаясь спрятаться от бродячих собак. Рысь была совсем небольшая, и ей было трудно противостоять стае. Автор: Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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