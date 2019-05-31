Лосенок из Полярных Зорей отправился в новый дом в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-31T09:53:27+03:00

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Всем сердцем привязалась к маленькому лосенку Грише, маму которого погубили браконьеры, и опекун малыша Ольга Стребкова, и посетители «Трогательной фермы». Но как бы сильно они не полюбили этого парнокопытного малыша, расставаться все же пришлось. Напомним, деньги на козье молоко для сиротинушки собирали все миром. 25 тысяч рублей хватило с лихвой, чтобы прокормить кроху.

- Уехал наш милый мальчик. Пожелаем ему новых друзей и спокойной и не тряской дороги. Спасибо всем тем, кто принял участие в его судьбе! Ждем новостей о прибытии и размещении, – рассказывает Ольга Стребкова. – В пути, по словам водителя Вячеслава, чувствует себя хорошо.

Расставались со славным и смешным лосенком со слезами на глазах. Но что поделать в центре реабилитации диких животных «Велес» в Ленинградской области ему точно будет лучше – там созданы все условия для таких крупных малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU