«Такого бардака я мало где встречал»: Андрей Чибис о ЖКХ в Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-30T17:25:01+03:00

Огромный объем дополнительных расходов из бюджета идет на закупку мазута, а управляющие компании не справляются со своими обязанностями

Изменить размер текста: A A

Естественно, в своем выступлении перед депутатами Мурманской областной думы врио губернатора Андрей Чибис не мог не затронуть тему ЖКХ.

– Такого бардака я мало где встречал. Казалось бы такой мелочный вопрос, как уборка дворов. Но он стоит жизни нашим людям. Когда я только приехал, в Мурманске произошел трагический случай и за несколько лет - это пятый такой случай. И из года в год это происходит, – высказался глава Заполярья. – Мы не отстанем от тех, кто недобросовестно выполняет свою работу. Выполняйте свои обязательства, подписанные в рамках договора управления. Если же вы заходите за красную черту, то ответственности не миновать: 5 уголовных дел уже возбуждены.

По мнению Чибиса, ситуация с ЖКХ в регионе критическая. Так, огромный объем дополнительных расходов из бюджета идет на закупку мазута. За прошлый год он составил 8 миллиардов рублей, а в этом году эта цифра составляет еще 9,8 миллиарда.

– Мы будем делать все, чтобы уйти от этого золотого топлива. Министр энергетики России специально делегировал к нам ответственное лицо, которое будет контролировать работу и доведет ее вместе с нами до логического завершения, – сообщил Андрей Владимирович. – Ну, и тема капитального ремонта. Здесь можно ничего не говорить, достаточно посмотреть на состояние фасадов наших домов.

Остро стоит и проблема строительства и модернизации очистных сооружений. Например, в Мурманске очистные сооружения существуют лишь в северной части города - да и там требуется реконструкция на 7 миллиардов рублей, в Североморске же очистные отсутствуют полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С ресурсниками подписано соглашение об отзыве квитанций с доначислениями

Андрей Чибис распорядился списать долги за тепло северянам, в чьих квартирах установлен электрообогрев (подробности)

В Мурманской области уже неделю работает комиссия генпрокуратуры

Замруководителя ведомства Алексей Захаров обсудил с главой региона проблемы в ЖКХ и задержки зарплат (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU