2019-03-27T11:36:12+03:00
Происшествия

Следком рассказал о тяжелых травмах мурманчанки, на которую упала сосулька

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский считает, что УК лукавит о чистке крыши
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Пострадавшая мурманчанка находится в реанимации.Пострадавшая мурманчанка находится в реанимации.Фото: Александр ГЛУЗ
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История с пострадавшей 63-летней мурманчанкой, на которую с крыши дома №8 на Рыбном проезде упала сосулька, продолжает обсуждаться на разных уровнях. Напомним, ЧП произошло вечером 26 марта.

- Сейчас пострадавшая находится в реанимации, ее травмы оцениваются как тяжелый вред здоровью. У женщины открытая проникающая черепно-мозговая травма, повреждения мягких тканей головы, тупая травма грудной клетки, ушиб легкого, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Директор управляющей компании "МурманТехСервис", которая занимается данным домом на Рыбном проезде, допрошен.

Министру энергетики и ЖКХ Владимиру Гноевскому врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил взять ситуацию на карандаш.

- УК говорит, что накануне чистили крышу, но вот сошло. Но когда мы посмотрели, что происходит на кровле, то возник вопрос, чистили ли вчера. Поэтому будем фиксировать, как работают и как ограждают, - рассказал министр на заседании оперативного штаба по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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