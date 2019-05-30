2019-05-30T16:08:36+03:00
Здоровье

Здравоохранение Мурманской области недополучило из федерального бюджета 800 миллионов рублей

Медицина была и остается одной из главных проблем, в регионе не хватает 1856 специалистов
Светлана УФИМЦЕВА
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Андрей Чибис: «Нам надо задуматься над тем, что мы и как закупаем. Особенно в сфере здравоохранения». Фото: правительство Мурманской области.Андрей Чибис: «Нам надо задуматься над тем, что мы и как закупаем. Особенно в сфере здравоохранения». Фото: правительство Мурманской области.
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В эти минуты в стенах филармонии врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в рамках расширенного заседания думы докладывает о результатах работы команды Марины Ковтун за 2018 год.

Свое выступление он начал с рассказа о болевых точках региона, которые надо прорабатывать в первую очередь.

– Они всем хорошо известны, главная - это медицина и, в частности, острая нехватка медработников. У нас больницы укомплектованы на 58%, не хватает 1856 специалистов, – сообщил Андрей Владимирович последнюю статистику. – Мы только с этого года начнем учить свои кадры, и понятно, что результат этой роботы буден виден через много лет.

Отметим, что в этом году здравоохранение Мурманской области недополучило 800 миллионов рублей из федерального бюджета из-за изменившейся методики расчета Фонда обязательного медицинского страхования.

Планируется, что в Заполярье приедут трудиться 74 врача. Фото: Екатерина КОНОТОП

Планируется, что в Заполярье приедут трудиться 74 врача.Фото: Екатерина КОНОТОП

Глава подчеркнул, что привлечение врачей и их удержание в Заполярье задача номер один.

– Мы дадим поддержку тем, кто уже отработал по договору свой 5-летний срок. Нам за них нужно бороться, поэтому примите решение о праве приватизации служебного жилья, в котором сейчас живут эти врачи, – обратился он к депутатам.

Отдельные задачи, по мнению врио, это - сотрудничество с медицинскими вузами по привлечению выпускников в регион и оптимизация бизнес процессов, особенно сокращение бюрократии.

– Нам нужно пересмотреть процедуры записи на прием к врачу, «бережливое производство» позволит сократить срок ожидания пациентов до 20%, – заверил Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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