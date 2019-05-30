Здравоохранение Мурманской области недополучило из федерального бюджета 800 миллионов рублей
В эти минуты в стенах филармонии врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в рамках расширенного заседания думы докладывает о результатах работы команды Марины Ковтун за 2018 год.
Свое выступление он начал с рассказа о болевых точках региона, которые надо прорабатывать в первую очередь.
– Они всем хорошо известны, главная - это медицина и, в частности, острая нехватка медработников. У нас больницы укомплектованы на 58%, не хватает 1856 специалистов, – сообщил Андрей Владимирович последнюю статистику. – Мы только с этого года начнем учить свои кадры, и понятно, что результат этой роботы буден виден через много лет.
Отметим, что в этом году здравоохранение Мурманской области недополучило 800 миллионов рублей из федерального бюджета из-за изменившейся методики расчета Фонда обязательного медицинского страхования.
Планируется, что в Заполярье приедут трудиться 74 врача.Фото: Екатерина КОНОТОП
Глава подчеркнул, что привлечение врачей и их удержание в Заполярье задача номер один.
– Мы дадим поддержку тем, кто уже отработал по договору свой 5-летний срок. Нам за них нужно бороться, поэтому примите решение о праве приватизации служебного жилья, в котором сейчас живут эти врачи, – обратился он к депутатам.
Отдельные задачи, по мнению врио, это - сотрудничество с медицинскими вузами по привлечению выпускников в регион и оптимизация бизнес процессов, особенно сокращение бюрократии.
– Нам нужно пересмотреть процедуры записи на прием к врачу, «бережливое производство» позволит сократить срок ожидания пациентов до 20%, – заверил Чибис.
ИСТОЧНИК KP.RU