В Мурманской области реанимация здравоохранения идет с опережением графика

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-27T13:31:26+03:00

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Прошло меньше месяца, как правительство региона и главные врачи медучреждений разработали антикризисный план для здравоохранения Заполярья, а врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уже потребовал отчет о том, как идет процесс. Главный по медицине в регионе Дмитрий Панычев в отпуске, поэтому ответ пришлось держать вице-губернатору Инне Погребняк.

- Реализация антикризисного плана по улучшению ситуации в здравоохранении идет с опережением графика, - отметила Инна Олеговна. – Так в детском отделении областной стоматологической поликлиники организована работа дежурного врача в две смены. – получить помощь теперь можно с 8:00 до 20:00. На базе городской детской поликлиники № 5 создан единый колл-центр для записи к врачам.

Кроме того, в Мурманске и Мончегорске до 1 июня заработает сразу несколько отделений первичной и амбулаторной онкологической помощи, а до конца года в распахнут двери три фельдшерско-акушерских пункта в Чапоме, Чаваньге и Мишуково. Одновременно ведется большая работа по привлечению врачей.

- Заключено 60 договоров о целевом обучении в медицинских вузах, 53 – об обучении по специальностям ординатуры. Также выдано 14 свидетельств на предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья. Планируется, что в этом году по программе «Арктический доктор» в регион приедут 20 врачей, и еще 10 – по программе «Земский доктор». 40 специалистов прибудут на квотируемые рабочие места, четыре врача – по программе переселения соотечественников, - привела цифры Инна Погребняк.

ИСТОЧНИК KP.RU