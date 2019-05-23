2019-05-23T16:00:52+03:00
Общество

Андрей Чибис засветился в клипе вместе с Сергеем Шнуровым

Работу на песню «Бой» группа Milmars снимала в Мурманске [видео]
Анна СТЕПАНОВА
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Музыканты из Карелии выступили на разогреве у группировки «Ленинград».Музыканты из Карелии выступили на разогреве у группировки «Ленинград».Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Карельские музыканты Milmars частые гости в Мурманской области. Они выступали в Ледовом дворце на разогреве у The Rasmus и «Ленинграда». Как раз вовремя мартовского концерта и был отснят материал для нового клипа ребят на песню «Бой». Примечательно, что эпизодически в видео можно увидеть врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Завязка сюжета происходит в тот момент, когда поклонница группировки «Ленинград» (ее роль исполнила чемпионка мира по тайскому боксу Наталья Дьячкова) пытается попасть в гримерку к Сергею Шнурову, который в этот момент разговаривает с главой Заполярья. Путь девушке преграждает охранник (абсолютный чемпион страны по бодибилдингу Владимир Виноградов).

В клипе можно увидеть много знакомых пейзажей: здесь и памятник «Алеше», и гостиница «Арктика».

Напомним, разговор между Шнуром и Чибисом состоялся перед концертом 31 марта. Говорили о туризме и музыке.

Кольский край – популярная локация среди музыкантов. Клип на «Песню Земли», созданный SunSay совместно с WWF, получил в этом году престижные награды. Его съемки проходили в Териберке, куда в марте отправилась Сансара, презентовав в итоге работу «Майами». Поддался общим трендам и Митя Фомин, выбрав для съемок ледокол «50 лет Победы».

Milmars - Бой.Историю девушки-бойца, ищущей свою любовь, снимали в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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