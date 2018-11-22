Это миротворческий гимн: состоялась премьера клипа SunSay и WWF «Песня Земли»

В следующем году Всемирный фонд дикой природы отмечает 25 лет в России. В честь юбилея музыкант, основатель группы SunSay Андрей Запорожец записал вместе с командой «Песню Земли», съемки клипа на которую проходили на Камчатке, в Карелии и на нашем Кольском полуострове.

– Это очень значимое для нас событие, можно сказать, что мы получаем первые подарки: Андрей написал замечательную песню, а ребята из студии «Диагональ 11», включившись в работу, создали потрясающий клип. Его премьера состоялась в сети сегодня, 22 ноября, – рассказал «КП» пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дмитрий Рябов.

Дмитрий Рябов.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Съемки проходили в Заполярье в конце августа, тогда же создатели идеи встретились с журналистами, чтобы рассказать о новом проекте.

– В Мурманской области впервые мы побывали за два месяца до сьемок. Здесь иногда создается впечатление, что это не наша планета – настолько сильная энергетика и атмосфера. Ключевой посыл видео в отсутствии границ и любви к природе, – поясняет режиссер клипа Валентин Савин. – В кадре у нас не профессиональные актеры – это северяне, которые откликнулись на пост в социальных сетях и прислали нам на кастинг минутный ролик, в котором объясняли, почему именно они должны отправиться в наше небольшое приключение. Возможно, мы даже сделаем фильм о фильме, куда войдут эти презентации с кастинга.

Андрей, Катерина и Валентин на встрече с журналистами Мурманска.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Те, кто уже посмотрел «Песню Земли» узнали родные локации. Основной из них стала, излюбленная туристами, Териберка.

– Когда мы начали сотрудничество с WWF, у нас с Валентином даже не возникло сомнений, кого из музыкантов пригласить. Андрей был первым человеком, к кому мы обратились. Он молниеносно прислал эту песню, и когда мы послушали черновик, у некоторых членов команды просто потекли слезы. Настолько она сильная. Мы прозвали его миротворческим гимном, – делится своими впечатлениями продюсер Катерина Лагода.

– В моем творчестве в принципе много созвучных идей, связанных с гармонией, с поиском себя. Увидев изначально кадры этих мест, песня написалась сама собой. Я объяснил музыкантам, чего хочу - чтобы песня была мощной, понятной и мы максимально постарались сделать ее такой, чтобы каждое слово было услышано, не было лишнего – все как на ладони, – объясняет Андрей Запорожец. – Философия фонда мне близка, все начинается с мысли, что каждый человек может что-то сделать для нашей планеты. Давайте будем внимательнее к природе и друг к другу.