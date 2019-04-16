Митя Фомин снял клип на мурманском ледоколе "50 лет Победы"
В последнее время у отечественных звезд часто в "Инстаграме" мелькают заполярные пейзажи. Например, у Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые приехали в Кировск ради сериала "Полярный 17". Или у Александра Головина - он там же снимается в фильме "Буран".
А теперь отметился и Митя Фомин. Певец снимал на ледоколе "50 лет Победы" свой новый клип. В момент, когда шла работа на видео, атомоход шел по Карскому морю.
Несмотря на холод, съемочная группа приятно провела время. Ведь на ледоколе даже есть бассейн с морской водой!
- На борту для туристов работает ресторан, спортивный зал, в который я хожу вместо ужина, сауна, библиотека и музыкальный салон. Работает система спутникового телевидения, еще мы исправно пользуемся услугами спутникового Wi-Fi.В общем, не экспедиция, а сплошной круиз! - рассказал Митя Фомин. - Однажды увидели, как мужчина ходит по палубе вокруг ледокола. Подумали, наверное, у него вахта на улице, оказалось - просто гуляет. У кого бы из экипажа мы ни спрашивали, почему они выбрали эту профессию, все отвечали: «Я слишком люблю море!»
Небольшие трудности возникли с высаживанием на льдину - для этого нужна была хорошая погода, которой долго не было.
Сейчас идет работа над собранным материалом. Но дата премьеры клипа еще не озвучена.
ИСТОЧНИК KP.RU