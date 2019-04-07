2019-04-07T15:10:53+03:00
Происшествия

В Кировске на месте съемок фильма произошла авария

В Мурманской области работают над проектом "Буран"
Мария ПАШЕНКОВА
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Две машины столкнулись прямо у места съемок на трассе Кировск-Апатиты. Фото: vk.com/kirap51Две машины столкнулись прямо у места съемок на трассе Кировск-Апатиты. Фото: vk.com/kirap51
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"Опять съемки?" - пишут кировчане в соцсетях. К слову, также могут делать и жители Териберки. Эти два населенные пункта как магнит притягивают киношников.

Например, в селе работали над клипом группы "Сансара" и короткометражкой. А в Кировске снимали сериал "Полярный-17". Впрочем, на днях сюда приехали гости с Урала. Как стало известно, ради эффектных кадров фильма "Буран". Он рассказывает реальную историю, случившуюся зимой 2016 года. Когда спортсмен оказался в снежном плену, который вынужден был пережидать в своей машине.

Съемочная группа не планировала ехать на Кольский полуостров. Однако на Урале наступила ранняя весна. Как же снимать снежный плен? Пришлось ехать на Крайний Север.

- Впервые за 108 лет столбики термометров Екатеринбурга показали абсолютный максимум, весь снег резко растаял. Наш проект «заморозили», мы думали, что перенесем съемки на следующий год. И вот только вчера решили, что переезжаем с большой экспедицией в Кировск, Хибины и продолжим съемки там. Заново запускаем проект, — рассказал режиссер Айнур Аскаров агентству "Башинформ".

Правда, и в Кировске гостей ждали сложности. Прямо на месте съемок произошло ДТП.

- Черное авто на огромной скорости въехало во вторую машину. ДТП случилось прямо возле киногруппы и игровой машины с актёрами, но остановились машины только через несколько десятков метров. Видимо, кто-то засмотрелся на съемки. ДТП сразу же выехал оформлять экипаж ГИБДД, чья машина использовалась здесь же в съемках, затем его сменил другой экипаж, - пишет паблик "Суровая реальность| Апатиты Кировск Мончегорск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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