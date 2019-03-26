В Кировске Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин утонули в сугробах

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-26T17:40:43+03:00

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Весенний Кировск идеально подошел для съемок зимних сцен сериала "Полярный-17". Напомним, работать над ним стали еще год назад, а сейчас идут досъемки. Специально для этого в Мурманскую область снова приехали Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков. Пришлось им несладко. Так, местные жители наблюдали их борьбу с последствиями бушевавшего на прошлых выходных циклона.

- Охлобыстин и Пореченков прям под моими окнами тонут в сугробах, - написала во "ВКонтакте" Анна Смирнова.

Знаменитых актеров видели на улице Ленина, в местной кафе и у вокзала. Со многими кировчанами звезды успели сфотографироваться, впрочем, как и актер из "Реальных пацанов" Антон Богданов, который накануне приезжал на малую Родину. В детстве Антон жил в Мурманской области. В своем "Инстаграме" он выложил фото, как его заметает пурга.

Михаил Пореченков в этой же соцсети поделился видео, как в тулупе пробирается сквозь снег и ветер.

- В таких экстремальных условиях работают артисты. Вот только скажите, что эта профессия не для настоящих мужчин, - с улыбкой говорит Михаил на камеру.

Иван Охлобыстин про съемки не рассказывает, зато снимает с коллегой ролики про выборы на Украине.

В Мурманской области также искали дублеров знаменитостей, которые могли бы заменить их на съемках. В том числе, нырнуть за них в прорубь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/699412" frameborder="0"></iframe> В Мурманской области снимают сериал "Полярный-17" с участием Пореченкова и Охлобыстина.- Кировск, весна, работаем в кино, - написал Михаил Пореченков в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU