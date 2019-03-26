В Кировске Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин утонули в сугробах
Весенний Кировск идеально подошел для съемок зимних сцен сериала "Полярный-17". Напомним, работать над ним стали еще год назад, а сейчас идут досъемки. Специально для этого в Мурманскую область снова приехали Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков. Пришлось им несладко. Так, местные жители наблюдали их борьбу с последствиями бушевавшего на прошлых выходных циклона.
- Охлобыстин и Пореченков прям под моими окнами тонут в сугробах, - написала во "ВКонтакте" Анна Смирнова.
Знаменитых актеров видели на улице Ленина, в местной кафе и у вокзала. Со многими кировчанами звезды успели сфотографироваться, впрочем, как и актер из "Реальных пацанов" Антон Богданов, который накануне приезжал на малую Родину. В детстве Антон жил в Мурманской области. В своем "Инстаграме" он выложил фото, как его заметает пурга.
Михаил Пореченков в этой же соцсети поделился видео, как в тулупе пробирается сквозь снег и ветер.
- В таких экстремальных условиях работают артисты. Вот только скажите, что эта профессия не для настоящих мужчин, - с улыбкой говорит Михаил на камеру.
Иван Охлобыстин про съемки не рассказывает, зато снимает с коллегой ролики про выборы на Украине.
В Мурманской области также искали дублеров знаменитостей, которые могли бы заменить их на съемках. В том числе, нырнуть за них в прорубь.
В Мурманской области снимают сериал "Полярный-17" с участием Пореченкова и Охлобыстина.- Кировск, весна, работаем в кино, - написал Михаил Пореченков в своем Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU