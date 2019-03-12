2019-03-12T13:56:48+03:00
Звезды

В Териберке снимут клип "Майями" и историю любви по переписке

Авторам проектов нужна помощь в работе и актеры
Мария ПАШЕНКОВА
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В Териберке будут снимать сразу два проекта: клип "Майями" и короткометражку про любовь. Фото: архив "КП"В Териберке будут снимать сразу два проекта: клип "Майями" и короткометражку про любовь. Фото: архив "КП"
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Жителям Териберки не привыкать к тому, что у них снимают различные фильмы и клипы. Село получило вторую жизнь после выхода картины Андрея Звягинцева "Левиафан".

Теперь же, 25-26 марта, в Териберку приедет съемочная группа компании Red Pepper Film из Екатеринбурга, которая сняла рекламу с Иваном Дорном, фильм "Москва - Владивосток". Уральцы хотят сделать сразу два проекта. Первый - это клип для группы "Сансара" на песню "Майями".

- Мы хотим сделать видео на контрасте, и Мурманская область для этого прекрасно подошла, - рассказал "КП" режиссер Иван Соснин. - Сначала мы выбирали между вашим регионом и Камчаткой, но все же остановились на первом варианте. В Мурманскую область проще доехать, у вас часто снимают фильмы.

А второй проект - короткометражка про любовь. По сюжету девушка общается с мужчиной по переписке. И несмотря на то, что они никогда не встречались, она едет к нему на Край Земли - герой работает на метеостанции. К слову, снимать будут на настоящей метеостанции, которая давно уже стала местной достопримечательностью. Разрешение на это получено, но съемочной группе все равно нужна помощь северян.

- Ранее мы никогда не работали в Мурманской области. Мы бы хотели, чтобы нам подсказали интересные локации. Также нам нужны актеры для массовки и основных ролей. Например, мужчина в возрасте 60-65 лет для фильма, - продолжает Иван.

Помимо этого группе нужны места для размещения, транспорт для перевозки оборудования и чтобы добраться до метеостанции. Все, кто может помочь уральцам, могут написать на электронную почту yana@redpepperfilm.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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