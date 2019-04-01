Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поговорил с Сергеем Шнуровым о туризме в Заполярье

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-01T08:41:40+03:00

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31 марта в Мурманске было богато на культурные события. В Ледовом дворце спорта зажигала группировка "Ленинград", а не так далеко - в ДК им. С.М. Кирова - прошла первая игра Мурманской Лиги КВН в сезоне. Некоторые хотели бы побывать и там, и там, да только не разорваться же. А вот врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис все успел.

Сначала он еще до концерта поговорил с Сергеем Шнуровым. Причем о... туризме в Заполярье и продвижении нашего региона. На память лидеру "Ленинграда" подарили свитшот с надписью "Мурманск" и брендированную футболку. Кстати, это не первая встреча звезды с нашими власть имущими. Когда в 2017 года состоялся первый концерт группировки, ее лидер ужинал в ресторане с тогда еще мэром города Дмитрием Филипповым, а дочка градоначальника подарила кумиру свой рисунок.

А после этой встречи Андрей Чибис поехал на КВН.

- Мурманская лига КВН действует уже 5 лет, достигла уровня высшей лиги, при этом не потеряла драйва, и это супер! Сегодня на фестивале получил огромное удовольствие от игры! Замечательные команды, острый и необычный юмор, особенно растрогала и порадовала команда «И смех и грех» в ее составе слабовидящие игроки, один - в коляске, их зал провожал стоя. Ну а сборная Алакуртти из одного человека, которая получила главный приз - просто восторг! - написал врио губернатора в своих соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU