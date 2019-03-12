2019-03-12T17:42:21+03:00
Общество

Новой сезон Мурманской лиги КВН станет международным

Шутить в Заполярье приедут команды из Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска и Алматы
Мария ПАШЕНКОВА
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Новый сезон Мурманской лиги стартует уже 31 марта. Фото: vk.com/kvn51Новый сезон Мурманской лиги стартует уже 31 марта. Фото: vk.com/kvn51
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Пока одни заполярные квнщики штурмуют Высшую лигу (команда «Сборная Снежногорска» уже сыграла в 1/8 финала), другие готовятся к юмористическим сражениям в Мурманской региональной лиге. Впрочем, ее ряды в этом году пополнят не только северяне. Чем богат будет новый сезон, мы узнали из первых уст.

Стартует сезон 31 марта, и мурманская лига снова выйдет на международный уровень!Играть будут команды из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кандалакши, Алакуртти, Спутника, Североморска, Гаджиево, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Ярославля и… Алматы. Ее руководители говорят, что международный статус был всегда, только не всегда получается приехать командам из зарубежья. Ведь надо иметь определенное мужество и финансовую поддержку, чтобы отправиться в другую страну и сыграть там в КВН.

Откуда такой повышенный интерес к нашей лиге? Может, потому, что она эффектно о себе заявила: что ни выпускник-победитель, то участник Высшей лиги. За примером далеко ходить не надо: три сезона отыграла на Первом канале «Сборная города Мурманска», в 2018 году на главной кнопке страны шутила «Морская академия», сейчас - «Сборная Снежногорска».

- Если бы Мурманская лига была человеком, это был бы самый добрый и позитивный человек. От остальных людей он отличался бы своей разносторонностью: сегодня он одет в официальный костюм, завтра - рокер в кожаной куртке, а послезавтра - бабушка в костюме клоуна. Каждая команда вносит в лигу какую-то изюминку и старается придумать что-то действительно новое, - рассказал администратор официальной Мурманской региональной лиги Никита Шунин.

Если бы Мурманская лига была человеком, то самым добрым и позитивным. Фото: vk.com/kvn51

Если бы Мурманская лига была человеком, то самым добрым и позитивным. Фото: vk.com/kvn51

В нашей лиге играют не только опытные команды, но и новички. Руководители говорят, что шанс выстрелить есть у всех. Тем более, что квнщики со стажем помогают молодой гвардии: оценивают шутки, работают вместе над сценариями.

- Время идет, развиваются современные технологии, и КВН, конечно же, становится другим, - продолжает Никита. - На финале Мурманской лиги прошлого сезона в жюри был приглашен бывший редактор Высшей лиги Дмитрий Колчин. Он после игры сказал: «Это был не КВН, это был какой-то прикол». Разумеется, в хорошем смысле. Сейчас многие говорят, что КВН уже не тот. Так почему бы не показывать людям «какой-то прикол». Мне кажется, в этом и есть изюминка нашей лиги, мы стараемся удивлять. Каждую игру давать что-то новое зрителю, то чего еще не видели.

Первая игра нового сезона состоится 31 марта в 19.00 в ДК имени Кирова. Билеты на нее уже поступили в продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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