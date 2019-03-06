"Сборная Снежногорска" - огонь! Команда прошла в 1/4 финала Высшей Лиги КВН

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-06T08:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Это было волнительно! Вечером 5 марта состоялась первая игра в Высшей Лиге для команды "Сборная Снежногорска". Телеэфир у ребят уже был - они стали участниками гала-концерта фестиваля "КиВиН-2019", на котором узнали, что попали на Первый канал. Но вчерашняя игра была уже дорогой к кубку Лиги.

Всего в 1/8 финала встретились пять команд. Соперниками снежногорцев стали "Так-то" из Красноярска, "Будем дружить семьями" из Москвы, "Волжане" из Самары и "Сборная Коргалжино" из Казахстана.

Северяне почти во всех конкурсах были первыми. В "Приветствии" они взяли максимум - 5 баллов, почти выиграли "Биатлон", уступил одну десятую балла "Так-то". И в итоге с 11,5 балла заняли второе место в игре, уступил 0,5 очка тем же "Так-то". Вместе с "бронзовыми" призерами - "Будем дружить семьями" - снежногорцы прошли в 1/4 финала.

Уже скоро можно будет своими глазами увидеть, как сыграли наши земляки. Эфир третьей 1/8 финала состоится 17 марта в 22.30

ИСТОЧНИК KP.RU