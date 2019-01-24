"Сборная Снежногорска" прошла в Высшую Лигу КВН

СЕГОДНЯ 17:53 2019-01-24T17:53:46+03:00

Администрацию города просят начать серьезно помогать команде, которую теперь можно будет увидеть по Первому каналу

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В последние дни у "Сборной Снежногорска" было мало свободного времени, зато много адреналина. А все потому, что команда, как подводная лодка (не зря же ребята из города, который напрямую связан с атомным флотом), шла к цели - показать себя на международном фестивале "КиВиН-2019".

На него поехали сразу пять коллективов из Мурманской области. Но только "Сборная Снежногорска" смогла пройти во второй тур. А затем попасть и в гала-концерт, где команды выступают перед Александром Масляковым, его сыном Александром Масляковым-младшим и другими известными членами жюри, которые набирают участников Высшей и Премьер Лиг.

И вот из Сочи прилетела радостная новость. Наши смогли!

- Второй год подряд чемпион нашей лиги пропадает в Вышку! Таким результатом не может похвастаться, пожалуй, ни одна Лига! Остантся только поздравить ребят! Пожелать им успешного сезона. А администрации гСнежногорска - наконец-то по-серьезному начать помогать команде! - рассказали в Мурманской Лиге КВН.

Расписание игр Высшей Лиги КВН будет опубликовано позже, тогда и узнаем, когда же сможем увидеть наших веселых и находчивых по телевизору. Напомним, что в прошлом году на Первом канале шутила "Морская академия".