2019-01-21T08:29:19+03:00
Общество

Сборная Снежногорска прошла в гала-концерт "КиВиН-2019"

Это значит, что команда из Мурманской области снова может попасть в Высшую Лигу КВН
Мария ПАШЕНКОВА
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Сборная Снежногорска поборется за место в Высшей Лиге КВН. Фото: vk.com/snezhnogorskkvnСборная Снежногорска поборется за место в Высшей Лиге КВН. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn
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Сборная Снежногорска сейчас на подъеме. В декабре команда стала победителем Мурманской Лиги КВН, а теперь успешно выступает на фестивале "КиВиН-2019", что проходит в эти дни в Сочи.

Напомним, в город-курорт в этом году поехало пять команд из Заполярья. Две получили повышенный рейтинг, а Сборная Снежногорска сначала прошла во второй тур, а затем получила возможность выступить на гала-концерте фестиваля и попасть в телевизионную версию.

Всего такая честь выпала 26 командам, среди которых немало опытных игроков. Например, команда "Раисы", "Будем дружить семьями", "Вятка".

Теперь оценивать юмор наших земляков будет лично Александр Васильевич и другие именитые члены жюри. По их решению команда сможет попасть в Высшую Лигу или Премьер. В прошлом году это удалось сделать команде из Мурманска "Морская академия".

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