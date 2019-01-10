2019-01-10T15:44:36+03:00
Общество

На фестиваль в Сочи "КиВиН-2019" поедет рекордное количество команд из Мурманской области

Пять коллективов поборются за эфир Первого канала и разные лиги
Мария ПАШЕНКОВА
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В этом году сразу пять команд из Мурманской области поедут покорять Сочи. Фото: Мурманская региональная лига КВНВ этом году сразу пять команд из Мурманской области поедут покорять Сочи. Фото: Мурманская региональная лига КВН
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Через два дня, 12 января, в Сочи начнется международный фестиваль "КиВиН" - трамплин на сезон 2019 года для команд. Именно на нем решается, кто попадет в Высшую лигу и в эфир Первого канала, а кто в Премьер-лигу или возьмет места на других ступенях.

Многие команды уедут оттуда с повышенным рейтингом. Напомним, ранее две команды из Мурманской области уже попадали на главную кнопку страны: три сезона в Высшей лиге отыграла Сборная города Мурманска, а прошлой зимой в нее удалось прорваться "Морской академии".

В этот раз пытаться будет рекордное количество команд, представляющих наш регион, - сразу пять! По итогам финала Мурманской региональной лиги в Сочи едут команды "Для вас", "Сверхразум", Сборная современной Молодежи, "Молодёжь точка Север" и Сборная Снежногорска.

Когда будут выступать северяне, неизвестно, ведь жеребьевка состоится только через два дня. Пожелаем землякам удачи!

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