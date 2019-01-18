Мурманские квнщики выступят перед Александром Масляковым

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-18T14:05:37+03:00

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В этом году в Сочи как никогда много веселых и находчивых из Заполярья. Напомним, в эти дни в городе-курорте проходит фестиваль "КиВиН-2019", на который поехали сразу пять команд из Мурманской области - это рекорд!

Все наши земляки прошли испытание первым туром и получили оценки.

- Команды "Овощной салат" и "Молодежь точка Север" получили повышенный рейтинг (просто рейтинга в этом году нет). "Сборная Снежногорска" прошла во второй тур и сможет выступить перед Александром Масляковым, - рассказали в Мурманской лиге КВН.

Повышенный рейтинг дает коллективу право заявиться в крупные лиги, заработав статус и опыт. А вот ребята из Снежногорска борются уже за телевизионный эфир. Если на сцене в Сочи они понравятся бессменному ведущему КВН и другим звездным членам жюри, то смогут попасть в эфир Первого канала.

В 2018 году так повезло мурманской команде "Морская академия".