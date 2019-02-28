"Сборная Снежногорска" собирает команду болельщиков для первой игры в Высшей Лиге

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-28T17:38:28+03:00

"Сборная Снежногорска" уже в Москве и готовится к первой игре в Высшей Лиге. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

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Меньше недели осталось до очень важного дня: 5 марта "Сборная Снежногорска" впервые сыграет в Высшей лиге КВН. Этот шанс команда заслужила на международном фестивале "КиВиН-2019", который прошел в январе в Сочи.

Снежногорцы уже в Москве, где репетируют и проходят редактуру. Напомним, перед поездкой им пришлось поволноваться и решать важные вопросы. Например, искать деньги на выступление. Но есть и приятные хлопоты.

Такие как сбор группы поддержки. Ее члены смогут купить билеты по льготной цене и вживую увидеть, как играют наши земляки. Правда, за проезд и проживание в Москве надо заплатить из своего кармана. В свое время "Сборная города Мурманска" уже собрала свою армию болельщиков, многие из которых прошли с квнщиками все три сезона.

Сейчас мест на игру 5 марта осталось немного. Но у северян еще есть шанс попасть на дебют "Сборной Снежногорска". Стоит поторопиться - льготные билеты будут выкупаться уже 1 марта!

ИСТОЧНИК KP.RU