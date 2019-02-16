"Сборной Снежногорска" не хватает денег на поездку в Москву для выступления в Высшей Лиге

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-16T08:20:12+03:00

"Сборная Снежногорска" готовится к поездке в Москву. Но ей не хватает средств. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Изменить размер текста: A A

Шутки есть, а денег нет. В такой непростой ситуации оказалась "Сборная Снежногорска".

Напомним, в январе северяне успешно съездили на международный фестиваль "КиВиН-2019" и попали в Высшую Лигу КВН.

Уже 3 марта состоится их первая игра для Первого канала (а запись "КиВиНа" можно будет увидеть по телевизору уже сегодня). Но для поездки в Москву у команды нет денег.

- Мы ищем спонсоров и просим неравнодушных граждан посильно способствовать нашей сборной. Это не сбор средств на лечение, нет никого, кому эта помощь жизненно необходима. Но если у вас есть желание помочь, мы будем вам очень благодарны! - рассказали участники команды. - Средства нужны на покупку телевизионного реквизита и костюмов, оплату репетиционного зала в Москве, оплату работы гримера, реквизитора, костюмера, транспортные расходы и техническое сопровождения выступления.

Как стало известно "КП", для поездки надо собрать около 300 тысяч рублей. Треть от общей суммы выделила администрация Снежногорска. Квнщиков готовы поддержать и северяне, которые перечисляют на специальный счет деньги.

Напомним, в свое время финансовые трудности испытывала и "Сборная города Мурманска". Но когда команда прошла в Вышку, финансовую помощь ей стали оказывать в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU