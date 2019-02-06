2019-03-04T18:49:18+03:00
Общество

Мурманские веселые и находчивые впервые в истории КВН вывели на сцену травести-актера

Заполярные команды рассказали, как провел фестиваль "КиВиН-2019" в Сочи
Мария ПАШЕНКОВА
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"Сборная Снежногорск" второй раз поехала в Сочи и прорвалась в Высшую лигу КВН. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn."Сборная Снежногорск" второй раз поехала в Сочи и прорвалась в Высшую лигу КВН. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn.
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Это было сложно, но весело. А еще многолюдно, динамично и бессонно. Все это фестиваль «КиВиН» в Сочи, на который в этом году поехали сразу пять команд из Мурманской области: «Сборная современной молодежи», «Овощной салат», «Сверхразум», «Для вас», «Сборная Снежногорска». Мы спросили заполярных квнщиков, как все прошло и зачем вообще было нужно.

Мечта квнщика

Каждый год на «КиВиН» приезжает около 500 команд, причем не только из России, но и других стран от Англии до Латвии. Число поражает. Чем же этот свет манит светлячков?

Дело в том, что фестиваль в Сочи решает судьбу команд на весь год. На выступления смотрят опытные игроки и жюри и решают, кто пойдет в Высшую Лигу, кто в Премьер, а кого возьмут в разные Лиги пониже уровнем, например, в Центральную.

Именно поэтому квнщики так волнуются. Но все равно поездка в Сочи – это мечта.

- Ехали исключительно с хорошим и позитивным настроем. Не рассчитывали попасть ни на гала-концерт, ни во второй тур, мы хотели выступить на этом фестивале и узнать, что это такое. И, конечно же, получить положительные эмоции от зрителя, - рассказывает участница команды «Сверхразум» Арина Исраелян.

Внутренняя кухня

Чтобы было понятнее, расскажем, как проходит «КиВиН». Сначала команды участвуют в жеребьевке – так их выступления распределяют по дням. Участникам дают совсем немного времени на шутки: от 3 до 4,5 минут. Новички выступают по минимуму, командам Центральной и телевизионных лиг дают фору.

После первого тура жюри присуждает повышенный рейтинг (такие команды приглашают в большие Лиги) или пропускает во второй тур. Из всех поехавших от Мурманской области коллективов только «Сборная Снежногорска» смогла пройти во второй тур. А затем и на гала-концерт. Туда отбираются только лучшие из лучших команд. Ведь именно на гала-концерте снимают телеверсию фестиваля. А еще там присутствует Александр Масляков, его сын и другие известные члены жюри, которых часто можно видеть во время игр на Первом канале. После выступления команд они решают, кто попадает в Вышку, кто в Премьер-Лигу. А кто молодец, но надо еще поработать.

Причем путевка на гала-концерт не гарантирует того, что команда пройдет в телеверсию. Например, на генеральной репетиции четыре коллектива - «Рязанский проспект», «Полуостров КФУ», «Флэш-Рояль», сборная НГУ «Я обиделась» - сняли с участия.

«Тряслись не только коленки»

Северяне ехали на «КиВиН» примерно в одной гамме настроения. Волновались все, даже не новички фестиваля «Овощной салат» и «Сборная Снежногорска».

- Мысли были позитивными, настрой был боевой! Цель была пройти во второй тур, но, увы, - рассказывает Эдуард Сабанбаев из «Овощного салата».

Фото: vk.com/kvn51

Фото: vk.com/kvn51

Одно из самых сложных на фестивале – ждать свою очередь.

- Тряслись не только коленки, - рассказывает Дмитрий Пауль из «Для вас». - Это был первый наш выход на такую квновскую аудиторию, на протяжении всего выступления был страх в глазах. Поездкой довольны точно, выступлением…не сказал бы, но кайфанули, попробовали, есть к чему стремиться.

Фото: vk.com/kvn51

Фото: vk.com/kvn51

Он или Она

На «КиВиНе», конечно, надо удивлять. Без этого совсем никак. Представьте, каково жюри: надо посмотреть выступления сотен команд, не запутаться в них. У веселых и находчивых выход один – выстрелить!

Фото: vk.com/kvn51

Фото: vk.com/kvn51

- Ехали с надеждой удивить зал, а там команд 500, и вот как удивить? Получилось рассмешить, не более. Конечно, хотели и думали о втором туре и о повышенном рейтинге, но нам еще рано, не в первый год, - говорит Дмитрий.

А вот у «Сверхразума» был ход конем. Впервые в истории КВН они вывели на сцену травести-актера, которого обыграли как двойника Лободы.

- Когда я узнала о травести-жанре и поняла, что такое можно использовать на сцене, я поняла сразу - нужно брать и показывать всем, такого на сцене КВН никогда не было. Скажу вам больше: администратор русской дороги позвонил нам и спросил, можем ли мы дать нашего артиста на выступление. Мы были в шоке, - продолжается Арина.

Фото: vk.com/kvn51

Фото: vk.com/kvn51

«КиВиН» чем-то напоминает экзамены в школе - много подготовки (у некоторых команд она занимает больше года) и мало отдыха.

- Спали мало, надо было распределить время на работу и на отдых (в Сочи все-таки), - продолжает Эдуард Сабанбаев.

В команде «Сверхразум» ситуация была такая же.

- Спали как могли, был момент, когда я засиделась, посмотрела на часы, а там 7 утра. А в 10 уже надо репетировать, - рассказывает Арина Исраелян. - Перед выходом на сцену было совсем незнакомое ощущение: это же другой зал, другие люди, все по-новому. Было немного страшно, а после выступления сделали шаг за кулисы и появилось чувство эйфории. И понимала, что это все произошло именно со мной и именно с нашей командой. Выступлением в целом довольны, могли, наверное, и лучше, но для первого раза было все отлично.

Кстати, «Сверхразуму» «КиВиН» запомнится и курьезными случаями. Арине в лифте один из участников «Русской дороги» прижал палец в лифте. Конечно, за поступок извинился и добавил: «Мне было очень удобно».

Выше всяких ожиданий

«Сборная Снежногорска» знала кухню фестиваля, но от этого волнение и ответственность не уменьшились.

Фото: vk.com/kvn51

Фото: vk.com/kvn51

- Мы уже ездили в прошлом году в Сочи и получили максимальный результат для новичков - повышенный рейтинг, - рассказывает участник команды Ирина Девочкина. - В этом же году - максимальный результат: из 470 команд всех стран мы попали в 20 лучших и получили возможность представлять Мурманскую область в Высшей лиге! Если говорить об эмоциональной составляющей, то результат превзошел все наши ожидания, даже самые смелые! Команда очень рада, но вместе с тем мы понимаем, что на нас легла огромная ответственность достойно представить регион на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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