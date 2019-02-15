2019-02-15T08:18:13+03:00
Телевизор

Увидеть выступление "Сборной Снежногорска" на Первом канале можно будет 16 февраля

На главной кнопке страны в эфир выйдет телеверсия фестиваля "КиВиН-2019"
Мария ПАШЕНКОВА
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16 февраля Первый канал покажет выступление "Сборной Снежногорска". Фото: vk.com/snezhnogorskkvn16 февраля Первый канал покажет выступление "Сборной Снежногорска". Фото: vk.com/snezhnogorskkvn
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У веселых и находчивых из команды "Сборная Снежногорска" сейчас непростые дни. По итогам международного фестиваля "КиВиН-2010", который прошел в Сочи в начале января, северяне вошли в состав Высшей Лиги КВН.

И уже 5 января состоится их первая игра. Впрочем, у нас будет шанс увидеть земляков раньше. 16 февраля Первый канал покажет телеверсию "КиВиНа": как члены жюри - Александр Масляков-младший, Семен Слепаков, Евгений Донских, во главе с Александром Масляковым оценивали выступления команд, кого взяли в Вышку, кого в Премьер-Лигу.

Наконец-то услышим, как шутили снежногорцы. Всего в телеверсию попали 23 команды, в том уже опытные участники, такие как "Раисы", "Вятка", "Наполеон Динамит". Эфир состоится в 23.00.

Напомним, команды из Мурманской области, ездившие в Сочи на фестиваль, рассказали о своих впечатлениях от "КиВиНа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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