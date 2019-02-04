2019-02-04T09:54:31+03:00
Общество

Стало известно, когда "Сборная Снежногорска" сыграет в Высшей Лиге КВН

Увидеть игру заполярных веселых и находчивых можно будет только весной
Мария ПАШЕНКОВА
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"Сборная Снежногорска" сыграет в Высшей Лиге 5 марта. Фото: vk.com/kvn51"Сборная Снежногорска" сыграет в Высшей Лиге 5 марта. Фото: vk.com/kvn51
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Международный фестиваль "КиВиН-2019" прошел более чем удачно для "Сборной Снежногорск": она смогла пройти в Высшую Лигу КВН. Напомним, что всего в Сочи поехали пять команд.

Первая игра сезона Вышки состоится уже 15 февраля. А вот северян можно будет увидеть в эфире Первого канала нескоро. Игра с их участием состоится только 5 марта. В третьей 1/8 финала помимо "Сборной Снежногорска" сыграют "Так-то" из Красноярска, "Будем дружить семьями" из Москвы, Сборная Коргалжино из Астаны, "Волжане" из Самары. Место встречи неизменно - Центральный академический театр Российской Армии.

Жители Мурманской области могут попасть в группу поддержки или просто купить билет. Их, кстати, несмотря на то, что игра состоится только через месяц, осталось не так много. Так, почти весь партер уже раскуплен. Стоимость мест варьируется от 1 до 6 тысяч рублей.

Пока что "Сборная Снежногорска" не только репетирует свое выступление в Вышке, но и принимает поздравления.

- Второй год подряд команда из Мурманской региональной лиги КВН попадает в Высшую лигу, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой на пресс-конференции, посвященной возвращению квнщиков из Сочи. – Такого результата не показывала ни одна региональная лига Клуба веселых и находчивых.

А северян, которые хотят повторить успех "Сборной Снежногорска", "Морской академии" или "Сборной города Мурманска", ждут в Мурманской Лиге КВН. Заявки на участие в ней принимаются до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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