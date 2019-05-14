Преображением площади Пять Углов в Мурманске займутся лучшие архитекторы мира

14 Май 11:11 2019-05-14T11:11:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувший понедельник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис провел в Первопрестольной. О результатах своей поездки в Москву он рассказал сегодня на утренней «оперативке». В первую очередь речь шла о ряде договоренностей, которых удалось достичь с президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В частности, у Андрея Владимировича наполеоновские планы по созданию в столице Заполярья современного городского пространства.

- Кардинальное изменение облика главной городской площади Мурманска давно назрело. Городу нужна современная, интересная главная площадь, которая бы отвечала статусу Мурманска как столицы Арктики, став бы одной из лучших в мире. Для этого уже на этой неделе в регион приедут представители Сбербанка с лучшими архитекторами мира, - сообщил Андрей Чибис.

Правда, масштабный проект не отдадут полностью на откуп экспертам в области городской среды и урбанистики. Их задача лишь разработать варианты преображения, а северяне уже выберут из них то, что им больше по сердцу.

К слову, также Себрбанк в целом возьмет на себя финансирование развития городской среды в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманск приедет бизнес-десант из Японии

Гостей из Страны восходящего солнца интересует рыбная промышленность, туризм, образование и технологии (подробности)

Нового вице-губернатора Мурманской области Андрей Чибис привез из Калмыкии

До недавнего времени Зоя Санджиева занимала пост министра экономики и торговли республики (подробности)

Врио губернатора Мурманской области обзавелся двумя помощницами

Ольга Вовк и Зинаида Разживина променяли родной минстрой на Крайний Север и Андрея Чибиса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU