В Мурманске началась реконструкция «Родины», которая 10 лет простояла заброшенной

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-24T17:30:32+03:00

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Ветхая скорлупка. Вот и все, что осталось от старинного здания в областном центре. Мурманский кинотеатр «Родина» разрушился изнутри. Виноваты в этом нерадивые владельцы, которые затеяли грандиозный ремонт еще в 2008 году, но вместо этого разгромили интерьеры и забросили здание. Последующие 10 лет «сталинка» ветшала и разваливалась на части, пугая прохожих своим внешним видом.

К счастью, летом 2016 года «Родину» удалось отсудить обратно в городскую собственность. А уже в 2018-м стало известно наверняка, что объект культурного наследия отреставрируют. Разумеется, на это потребуется целая пропасть времени и денег. Но зато подготовительный этап уже начался. Сегодня, 24 апреля...

- Сейчас на объекте ведутся работы 2-х видов. Ремонтируется забор, чтобы на территорию не проникли посторонние. Также производится забор пробы грунта. Делается это в рамках разработки проектной документации о приспособлении объекта культурного наследия «кинотеатр Родина», - поделились с нами в пресс-службе администрации Мурманска.

Напомним, здание кинотеатра планируется перестроить для совершенно другой организации. Там собираются открыть современный молодежный «Дом культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU