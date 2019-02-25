2019-02-25T16:16:51+03:00
Общество

Здесь будет Дворец молодежи: проектирование бывшего кинотеатра «Родина» хотят закончить уже в 2019 году

А здание школы № 12 отдадут под «художку»
Светлана УФИМЦЕВА
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Восстановление здания, которое сейчас смотрит на мурманчан мертвыми окнами, обойдется городскому бюджету в копеечку.Восстановление здания, которое сейчас смотрит на мурманчан мертвыми окнами, обойдется городскому бюджету в копеечку.Фото: Виктор КОСТРОВ
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На сегодняшней пресс-конференции глава администрации Мурманска озвучил, что же станет с бывшим кинотеатром «Родина». В январе 2018 года мы уже сообщали – здание отдадут под дом культуры.

– Если говорить конкретно, то Дворец молодежи. Сейчас у нас прошли все конкурсные процедуры по проектированию. Кинотеатр является объектом культурного наследия, и в какой-то мере этот факт очень усложняет дело: проектировать могут только те организации, которые имеют специальную лицензию по работе с такими объектами, – объясняет Андрей Сысоев.

Стенд, посвященный «Родине», который представлен в Доме детского творчества имени Бредова. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Стенд, посвященный «Родине», который представлен в Доме детского творчества имени Бредова.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Фото: Светлана УФИМЦЕВА

На неделе судьбу «Родины» обсудят на отдельном совещании. На нем проектировщики, победившие в конкурсе, представят свое видение проекта.

– Проектирование мы планируем закончить в 2019 году, и если у нас не возникнет проблемных моментов, то в четвертом квартале мы можем выйти на площадку, – уточнил Андрей Иванович.

Центром нового Дворца молодежи станет современный зал. Согласно техзаданию, он рассчитан на 600 мест, а сцену планируют сделать с вращающимся кругом.

Еще один объект, которого ждут большие перемены, – здание бывшей школы № 12. Ее реконструкция находится в данный момент на этапе предпроектной подготовки.

Бывшая школа № 12 станет художественной. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Бывшая школа № 12 станет художественной.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– В свое время, как архитектурный объект, оно стало лауреатом парижской выставки. Здание уникальное, но не соответствует современным требованиям, которые предъявляют к общеобразовательной школе. Изменились требования по земельным участкам, – сообщил глава.

Поэтому теперь бывшая школа на улице Полярной дивизии превратиться в художественную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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