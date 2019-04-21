Председатель комитета по культуре Сергей Ершов пришел посмотреть спектакль в драмтеатр
Зарыть топор войны? Или еще раз поговорить? Мурманчане гадают, зачем председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов пришел на спектакль в Мурманский областной драматический театр.
Сам глава ведомства тайну из своего визита делать не стал и рассказал о ней в официальной группе комитета в "ВКонтакте".
- Пришел в театр еще раз посмотреть "Месяц в деревне". Зал неполный, но актеры "выкладывались", как на премьере осенью прошлого года. Поэтому и реакция зрителей была соответствующей. Что подтверждает большой потенциал коллектива. И это здорово, поскольку впереди стоят большие творческие задачи, - рассказал Сергей Борисович.
Напомним, апреля стал для него непростым месяцем из-за скандала вокруг реконструкции драмы. Сначала был эмоциональный разговор из-за открытого письма коллектива театра, потом выговор от врио губернатора области Андрея Чибиса. И Сергей Ершов, и директор облдрамы Татьяна Вешнякова, остались на своих местах, хотя глава региона намекнул, что может снять их с их постов.
ИСТОЧНИК KP.RU