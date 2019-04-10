Как в Мурманске поссорились председатель комитета по культуре и директор драмтеатра: «Вы все врете!»

- Вот здание будет построено, по нему можно будет экскурсии водить, как все красиво. Но вот их уже не будет! - Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драмтеатра, обводит рукой коллектив.

В здании «Атлантики», где временно ютится труппа и работники, прошла эмоциональная встреча, на которой фраза «вы врете» в самых разных вариациях прозвучала не менее 10 раз. Но культурным разговор не вышел.

Мастер-класс по общению

Напомним, на днях из драмтеатра в комитет Мурманской области по культуре и искусству пришло открытое письмо. В котором главе ведомства задали вопросы, которые звучали уже не раз: выселят ли театр из «Атлантики», если да, то где будут проходить спектакли, почему сократилось финансирование и не решен вопрос с транспортом (автобус «драмы» уже прогнил и ломается едва ли не в каждой поездке, что делает гастроли невозможными).

Сергей Ершов назначил встречу с авторами письма.

- Сегодня у нас будет мастер-класс по общению с коллективом и доведению достоверной информации. Если такое письмо было написано, значит, Татьяна Ивановна не умеет разговаривать с коллективом, - с ходу начал глава комитета.

А дальше было шумно, эмоционально и… непродуктивно. Как признавались многие сотрудники театра, ничего нового для себя они не узнали. И ответов на вопросы не получили. Разве что на один.

В январе коллектив «драмы» мог оказаться на улице. «Атлантика» в 2018 году ушла из собственности города в частные руки. Творчество, кажется, мешает бизнесу собственника, потому что договориться об аренде с ним руководство театра не смогло. Решать вопрос пришлось в суде, который стал единственным способом отсрочить выселение. Все это время артисты и работники театра сидели на чемоданах, ведь всерьез рассматривались варианты, что придется переезжать в ДК железнодорожников, ДК моряков или в ДК им. С. М. Кирова.

На встрече Сергея Ершова много раз спрашивали, что же делать: готовиться к выселению сейчас, надеться, что удастся дожить 80-й сезон, или все-таки спокойно работать, пока идет реконструкция основного здания?

Главе комитета отвечать было непросто: много раз за встречу его голос тонул в возмущении коллектива, некоторые слова встречали улюлюканьем и саркастичными аплодисментами.

- Вы представители культуры, так ведите себя соответственно, а не как слесари жилищно-коммунального комплекса, - возмутился глава комитет, когда ему в очередной раз не дали сказать.

- А слесаря чем хуже? Что они, не люди??? - загудели ряды.

В итоге четкий ответ дала его зам, начальник финансово-экономического отдела Екатерина Вигандт:

- Я могу вам точно сказать, что театр не будет работать на базе ДК им. Кирова и остается в «Атлантике».

Сколько же еще придется ютиться в бывшем кинотеатре? Дело в том, что переезд в обновленное основное здание должен состояться в 2020 году. Но на данный момент на финансирование реконструкции денег нет, оборудование не закуплено (а монтировать его должны до окончания всех отделочных работ). И уже сейчас осторожно звучат новые сроки: 2021, а то и 2022 года.

- Я могу сказать, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис планирует встретиться с министром культуры Владимиром Мединским. И будет подниматься тема театра, - обещал Сергей Ершов. - А если сроки реконструкции и будут сорваны, то по вашей вине, Татьяна Ивановна.

Дырка от бублика

Если с переездом из «Атлантики» стало все относительно понятно, то вот конкретики по другим вопросам получено не было. Так, Сергей Борисович несколько раз пытался вручить Татьяне Ивановне (тут разгорелись почти гоголевские страсти) розовый листок. На нем были написаны названия компаний, которые могут дать театру автобус в лизинг. Мол, денег на новый нет, но хоть так. Только в театре уже давно рассмотрели такой вариант: в год «нанятый» автобус обойдется где-то в 2,5 миллиона рублей. Удвоить эту сумму, и можно купить новый.

Еще один порог, о который спотыкается театр — отсутствие денег. Нельзя сказать, что их совсем нет. Правильно будет пояснить, что средства есть только на выплату зарплат, налогов и коммунальных счетов. А вот на новые постановки — дырка от бублика.

Как пояснило на встрече руководство театра, в комитет с вопросом уже ходили. Но внятного ответа, что произошло, не было.

- Бюджет есть, он был сложным. Было принято решение сократить его на 10%, это три миллиона рублей. Но бюджеты были пересмотрены у всех учреждений культуры, - пояснила Екатерина Вигандт. - Мы вас просили расписать, зачем вам нужны дополнительные расходы. Вы этого не сделали.

- Позвольте, но это не дополнительные расходы! Эти деньги были запланированы и не выделены, - возмутились представители финансовой части руководства.

«Рассудите нас не вы»

Эпилог встречи был не менее накаленным, чем остальные части. Сергей Ершов достал козырь из рукава. Он объявил перед коллективом, что прошла проверка финансовой деятельности театра с 2015 по 2017 года. И она вскрыла серьезные вещи.

- Только на приглашенных режиссеров в прошлом году было потрачено свыше 5 миллионов рублей! - рубил Сергей Борисович.

И вызвал новую волну возмущения. Дело в том, что три года «драма» жила без главного режиссера. И приглашение в гости было вопросом выживания.

- И вы поймите, ни в одном театре главный режиссер не ставит все спектакли. Это физически невозможно! Мы приглашаем на постановки, приглашаем балетмейстера, концертмейстера. Это нормально, - пытались доказать в коллективе.

Впрочем, было понятно, что какими бы вескими ни были аргументы, они могут не помочь. Слова Сергея Ершова обнажили нерв проблемы: у комитета и руководства театра идет конфликт, который может закончиться уходом Татьяны Вешняковой. Звоночки уже есть - например, лишение премии.

- На все якобы замечания мной был дан ответ. Я отчиталась за потраченные деньги. Перед камерами и коллективом меня обвинили в серьезных вещах. И рассудите нас уже не вы, - обратилась к коллегам директор. - А суд и прокуратура.

До этого момента Татьяна Ивановна держалась, но голос дрогнул.

- Я как в фильме: вот стою перед вами комитетом битая. Хочу спросить у вас у всех: поддержите ли вы меня? - почти со слезами спросила Татьяна Вешнякова у коллектива с маленькой сцены «Атлантики».

За ее спиной — черные кулисы, артисты, персонал от водителя до работников сцены — невольные зрители, а она — драматическая актриса, хотя вряд ли хотела быть ей в таких условиях. Сергей Ершов тоже вряд ли мечтал стать на сцене драмы антагонистом, но стал им.

- Прошу, поднимите руки, кто меня поддерживает.

Руки подняли почти все...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Что и говорить, в драматическом театре драма случилась не на подмостках. Процветающий театр, в котором еще недавно говорили, что деньги есть, главное работать, оказался в тарелке театра Северного флота, который многие годы едва сводит концы с концами. Афиша уже стала заметно скромнее, о премьерах пока можно только мечтать.

Сразу после бурной встречи в театре давали спектакль. Остается только представлять, с каким настроем пошли работать актеры и все остальные. Это уже не творчество, а выживание. Избитая фраза, но это смех сквозь слезы, ведь сейчас в стране идет Год театра. Который ведущие коллективы Мурманской области не могут провести достойно: самим выступать негде, гостей на гастроли позвать нельзя.