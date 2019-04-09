Без здания, транспорта и гастролей: коллектив Мурманского драмтеатра написал открытое письмо

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-09T17:35:40+03:00

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Прошел экватор юбилейного 80-го сезона для мурманской "драмы". И вместо того, чтобы полностью отдавать себя искусству, артисты думают о насущном. Главная проблема - не останутся ли они на улице из-за конфликта с арендатором "Атлантики", куда переехала труппа.

Удалось добиться того, что театр не выселили перед Новым годом. Но как долго осталось находиться в этом помещении - вопрос. Ответить на него и еще многие другие коллектив попросил председателя областного комитета по культуре и искусству Сергея Ершова. К которому написали открытое письмо. Ранее такое уже писали президенту.

- Где мы будем ставить и показывать спектакли, в каком количестве, будем ли мы вообще существовать как отдельное областное учреждение культуры? Ведь сроки завершения реконструкции здания театра переносятся в течение уже 4 лет ежегодно. Конкретной даты окончания реконструкции никто не может нам сообщить. Чем это вызвано? - пишут артисты.

Волнуются они и из-за транспорта. Сейчас труппа активно гастролирует, но на сломанных автобусах далеко не уедешь. Причем артисты не только не могут выезжать, но и принимать у себя коллег.

- Опыт личных встреч с Вами [Ершовым] создает у нас впечатление, что нас просто успокаивают, не решая проблем, напрямую связанных с нашей жизнью и работой. Нам, как и нашим зрителям, хочется владеть полной информацией, от которой напрямую зависит наша жизнь, - пишет коллектив.

Сергей Ершов откликнулся на письмо. И завтра, 10 апреля, в 11 утра пройдет его встреча с труппой.

ИСТОЧНИК KP.RU