2019-02-11T12:32:49+03:00
Недвижимость

Проверка слуха: реконструкция мурманского театра кукол задерживается

Но по официальным данным - все по графику; а для драматического театра даже планируют выделать дополнительные средства
Иван ПЕТРОВ
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Так будет выглядеть один из залов в новом театре кукол Мурманска. Фото: дизайн-проект студии "Projector Studio" (instagram.com/vira__2006)Так будет выглядеть один из залов в новом театре кукол Мурманска. Фото: дизайн-проект студии "Projector Studio" (instagram.com/vira__2006)
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Маленькие северяне обожают представления с участием марионеток. Городские артисты, в свою очередь, с успехом разыгрывают сюжеты знаменитых сказок на миниатюрной сцене. Мурманский театр кукол на улице Софьи Перовской пользуется популярностью, но ему необходимо новое помещение - таковы требования времени.

Приютом для марионеток, а также их кукловодов, станет бывший «Дом Офицеров» на проспекте Ленина. Это старое, ветхое здание в настоящий момент радикально перестраивается. Согласно проектной документации, после завершения ремонта это будет роскошный новый театр кукол - ни дать, ни взять дворец. Малышам наверняка понравится! Но в последнее время ползут слухи, что ремонт затягивается и завершится с опозданием на год. Комитет по культуре и искусству Мурманской области такие сведения не подтверждает.

- Ремонт не задерживается, а идет в соответствии с графиком и даже немного опережает его. Уже ведутся отделочные работы. Недавно мы летали в Москву, подписали соглашение - выделено около 150-ти миллионов бюджетных денег на реконструкцию, - пояснил «КП» председатель комитета по культуре Заполярья Сергей Ершов.

Напомним, по графику новый театр кукол должен распахнуть свои двери в конце 2019 года. Продолжается также реконструкция областного драматического театра. Не исключено, что она получит бюджетную подпитку: в ближайшее время Москва будет распределять между регионами субсидию на культурные учреждения - целых 5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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