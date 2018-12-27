Марина Ковтун: "Драмтеатр готовы приютить в двух домах культуры"

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-27T13:16:24+03:00

О возвращении в родные стены труппе драмтеатра пока можно только мечтать. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Конфликт с арендатором "Атлантики" до сих пор не решен

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Невеселые думы под конец года у артистов Мурманского областного драмтеатра. Их насыщенный график работы оказался под угрозой срыва из-за нового арендатора "Атлантики", где временно размещена труппа на время реконструкции основного здания.

Напомним, новоявленный хозяин решил поднять стоимость аренды в разы, хотя театр такую сумму бы не потянул. В ситуацию вмешалось правительство Мурманской области, потому что крупнейший храм Мельпомены в регионе оказался одной ногой на улице.

Точка в споре сторон еще не поставлена, но губернатор обнадежила северян.

- К сожалению, на капремонт драматического театра федеральный центр денег так и не выделил, но мы пока справляемся собственными силами, работы идут по графику. Решен и вопрос с временным пристанищем драмтеатра – если проблемы с арендой помещения продолжатся, труппу уже сейчас готовы приютить ДК имени Кирова и ДК Моряков, - рассказала Марина Ковтун на традиционной предновогодняя встрече с руководителями творческих союзов Заполярья.

Правда, как рассказали "КП" сотрудники театра, обе эти площадки мало подходят для драмы, ведь на них просто будет не развернуться, от части реквизита и декораций для большинства спектаклей придется отказать. При этом залы в обоих домах культуры небольшие по объему, а это значит, что северянам станет сложнее достать билеты. Меж тем, в последнее время все чаще на постановках театра аншлаг.