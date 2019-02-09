Гастроли под угрозой: автобус с актерами Мурманского драмтеатра сломался по дороге в Кировск

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-09T14:53:12+03:00

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Северяне, живущие вдали от областного центра, всегда с нетерпением ждут актеров Мурманского областного драматического театра, которые приезжают к ним на гастроли. Но запланированный на вечер пятницы, 8 февраля, спектакль «Эти свободные бабочки» в Кировске едва не сорвался.

- По дороге в Кировск на одной из запланированных стоянок наш автобус «встал». В течение часа на морозе водитель вместе с коллегой с грузовой машины, везущей декорации, пытались реанимировать изношенный двигатель. Мотор завелся, лишь когда власти Оленегорска прислали за нами микроавтобус, - рассказывает актер Мурманского драмтеатра Андрей Белянцев.

По словам артиста, поломка была вполне ожидаема. В последнее время вопрос об изношенности транспорта поднимался ни раз. В ответ руководство отвечало, что держит ситуацию на контроле. К слову, начальству и без того в последнее время приходится заниматься разрешением, сыпящихся как из рога изобилия, форс-мажоров. Напомним, реконструкция здания драмтеатра порядком затянулась, а новые владельцы бывшего кинотеатра «Атлантика» не стесняются заламывать цены на аренду.

- Жаль, что руководству Мурманска и области похоже особо нет до нас дела. И странно, что нет возможности найти для труппы хороший автобус, - сетует собеседник «КП».

Спектакль «Эти свободные бабочки» все-таки состоялся. Зрители, пришедшие на него, аплодировали актерам стоя. После еще одного спектакля, который состоится в Апатитах, артисты еще раз испытают удачу и попробует вернуться в Мурманск на старом автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU