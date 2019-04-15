Андрей Чибис: Больше денег получат самые креативные учреждения культуры

Что делает глава региона в свой выходной?

Ходит по культурным мероприятиям. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в конце марта пообщался с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, а потом побывал на открытии нового сезона Мурманской Лиги КВН.

А в минувшее воскресенье его заметили на спектакле «... Будем жить как боги?..» в драмтеатре. Глава региона отсидел от начала до конца и, как рассказали зрители, даже не смотрел в телефон. А уже после постановки неожиданно для многих произошла встреча с коллективом театра. Состояться она должна была в понедельник при участии председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова. Но вышло все более спонтанно. Хотя тоже эмоционально, как и непростой разговор с участием директора Татьяны Вешняковой.

- Отличная постановка, актеров зал провожал, аплодируя стоя! После спектакля с труппой обсудили происходящее в театре, в первую очередь, затянувшуюся реконструкцию здания. Конечно, ситуация запутанная, буду разбираться, - так описал встречу Андрей Чибис.

"Театр не бросим"

Впрочем, в понедельник тема драмтеатра снова была актуальной. Врио губернатора побывал на месте реконструкции храма Мельпомены. Оказалось, что Андрей Чибис не знал о финансовых проблемах и думал, что денег на работы хватает. Напомним, обновление здания ведет за счет регионального и федерального бюджетов. Причем основная нагрузка лежит все-таки на казне страны. Но деньги то давали, то забирали. И в итоге оказалось, что у театра нет ни экспертизы, ни денег, ни подрядчика.

- Это стало для меня неожиданностью. Мы будем с этим разбираться. Но могу сказать, что театр мы ни в коем случае не бросим. И он будет отремонтирован. Работы должны быть закончены до июля 2020 года, - сообщил Андрей Чибис.

После осмотра театра глава региона встретился и с директором драмы, и с руководителями других учреждений, отвечающих за духовное развитие северян. Повод был особенный – Международный день культуры, который отмечают 15 апреля.

Впрочем, повод – радостный, а вот разговор вышел непростой. Настолько, что журналистов попросили выйти из зала, где была встреча, чтобы приглашенные, не стесняясь камер, прямо говорили о своих проблемах. Кому не хватает денег на технику, кому на латание дыр в крыше.

- Перечень проблем будет сформулировать, будем искать пути их решения. Нам нужно сделать так, чтобы объекты культуры стали местом притяжения и старшего поколения и прежде всего молодежи. Они должны стать креативным пространством. Мы договорились с коллегами, что в течение недели каждый из них покреативит. И мы перестроим нашу региональную госпрограмму, и будем давать больше денег тем, кто больше делает необычных мероприятий, которые притягивают людей, - рассказал по итогам встречи глава региона.

В ожидании новых отставок

Были опасения, что понедельник станет одним из последних рабочий дней или для Сергея Ершова, или для Татьяны Вешняковой. Но пока что оба остаются на своем посту. Андрей Чибис пояснил, что запретил увольнять директора драмы и вообще «двигать» кого-либо из руководителей без его ведома. Сейчас этот вопрос из вербальной формы переводят в юридическую.

Свое решение врио губернатора объяснил тем, что не хочет, чтобы кто-то лишился работы из-за личной неприязни и разборок. При этом Андрей Владимирович отметил, что не исключает кадровые перестановки в комитете по культуре и искусству. Сергею Ершову было сделано замечание за скандал вокруг областного театра и настойчивое пожелание больше не допускать публичных разборок. Нужен конструктивный диалог.

- Но в любом случае это предстоит тщательно продумать, - пояснил Андрей Чибис информацию, что Сергей Борисович может покинуть свой пост. - Я не сторонник эмоциональных популистских решений. Они должны быть выверены.