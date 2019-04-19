Источник: Андрей Чибис назвал кандидатов на увольнение из-за истории с драмтеатром

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-19T15:13:32+03:00

История с реконструкцией драмтеатра может аукнуться и Сергею Ершову, и Татьяне Вешняковой. Фото: Анастасия Пузанова

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Больше недели прошло с момента скандала в драмтеатре. Напомним, от его коллектива в областной комитет по культуре и искусству поступило открытое письмо. Из-за него прошла встреча руководства драмы, актеров, работников с главой ведомства Сергеем Ершовым. Разговор стал более чем эмоциональным.

После него можно было ожидать, что полетят головы с плеч. И своего места лишится или директор театра Татьяна Вешнякова, которую Сергей Ершов обвинил в некомпетентности, или сам председатель. Которому врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сделал выговор за всю эту публичность вокруг скандала.

Впрочем, тот же глава региона заступился за Татьяну Ивановну и запретил ее начальнику увольнять ее. Казалось бы, история закончилась. Но на самом деле точка в ней не поставлена.

Как рассказал источник "КП", Андрей Чибис все-таки рассматривает возможность увольнения из-за скандала. Причем и Ершова, и Вешняковой. Так, отставка председателя комитета может состояться уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU