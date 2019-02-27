Напавшие с битами на охрану "Мяты" посчитали, что заключение под стражу - слишком сурово

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-27T09:58:43+03:00

Мужчины, которые перепугали посетителей "Мяты" и избили охранников, посчитали, что не так уж опасны. Фото: скриншот видео

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С момента погрома лаунж-кафе "Мята" прошло уже два месяца. Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в заведение ворвались мужчины с битами. Пока одни избивали охранников, другие крушили все вокруг.

В течение недели после тех событий было задержано семь человек, которых обвиняют по статье "Хулиганство".

В День всех влюбленных четырех налетчиков Октябрьский районный суд Мурманска оставил под стражей до 22 апреля, хотя их защита просила иную меру пресечения. Молодчики, которые махали битами так, что довели двух человек до больницы, посчитали, что не так уж и опасны для общества. Поэтому в областном суде пытались обжаловать решение нижестоящей инстанции.

- В своих жалобах на постановление суда сторона защиты полагала, что основания для содержания под стражей отсутствуют. И просили назначить обвиняемым иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражей. Государственный обвинитель в апелляционной инстанции, напротив, возражала против удовлетворения жалоб, посчитав их несостоятельными, поскольку отсутствовали законные основания для изменения обвиняемым меры пресечения, - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Областной суд не посчитал нужным "помиловать" молодчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU