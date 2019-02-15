2019-02-15T11:19:05+03:00
Происшествия

Четырех погромщиков "Мяты" оставили под стражей до весны

Их товарищей по битам суд только ждет
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчины ворвались в "Мяту" и накинулись с битами на охранников. Фото: скриншот видеоМужчины ворвались в "Мяту" и накинулись с битами на охранников. Фото: скриншот видео
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В День всех влюбленных четыре мурманчанина узнали в зале Октябрьского суда Мурманска, что этот праздник, а также 23 февраля, 8 марта и половину весны проведут под стражей. Этих мужчин обвиняют в погроме лаунж-кафе "Мята", которое случилось в ночь с 21 на 22 декабря. Тогда группа молодчиков пришла в заведение с битами. Пока одни избивали охранников (их потом увезут на "Скорой" с переломами), другие крушили мебель и кальяны.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Одного из них оставили под домашним арестом, остальных заключили под стражу.

Вчера,14 февраля, суд рассматривал ходатайство следователя о продлении срока содержания четырем обвиняемым.

- Ходатайство следователя на судебном заседании было поддержано прокурором. Судом не было установлено оснований для изменения меры пресечения обвиняемым, срок их содержания под стражей продлен до 22 апреля, - сообщил помощник прокурора области по правовому обеспечению Владимир Щербатов.

Вопрос о мере пресечения для остальных обвиняемых будет рассматриваться судом в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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