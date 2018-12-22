2018-12-22T13:14:58+03:00
Происшествия

В лаундж-кафе Мурманска пришли люди с битами и покалечили охранников

Полиция проводит проверку по факту случившегося
Мария ПАШЕНКОВА
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Нападение в "Мяте" произошло около часа ночи 22 декабря. Фото: hookahrussia.ruНападение в "Мяте" произошло около часа ночи 22 декабря. Фото: hookahrussia.ru
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Минувшей ночью неприятный инцидент случился в лаундж-кафе "Мята" на улице Карла Маркса в Мурманске. Как рассказали очевидцы, в зал вломились двое мужчин в масках и с битами. Сразу же они накинулись на охранников.

- Это было более чем страшно, - вспоминает события этой ночи одна из свидетелей. - Когда мимо проходит неадекват с битой, одна мысль - только бы мимо, только бы не по голове.... А в зале тишина такая, что четко слышен удар по телу и потом стекло, посуда... и страх. Они ушли, и тихий писк, что надо скорую. 112 набрала сразу, но казалось, что тебе долго не отвечают. И ты понимаешь, что туда звонят уже как минимум человек 10. А на улице уже пару истерик, скорая, ОМОН, полиция.

Посетители сообщили, что у одного охранника сотрясение, перелом двух рук и всех пальцев, второй получил переломом руки. Пострадал бармен.

В полиции подтвердили факт нападения на людей в "Мяте".

- В 00.45 часов 22 декабря в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о том, что неизвестные молодые люди, находясь в одном из заведений областного центра, повредили имущество и причинили телесные повреждения двум охранникам, после чего скрылись, - сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД Мурманской области Валерия Филиппова.

Сейчас полиция проводит проверку.

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