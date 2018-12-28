Задержанных по обвинению в погроме "Мяты" отправили в СИЗО
Расследование уголовного дела по статье "Хулиганство", которое возбудили после дебоша в мурманском лаунж-кафе "Мята", продолжается.
Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в заведение ворвались молодые люди с масками и битами. Пока одни разбивали кальяны, лампы и крушили мебель, другие напали на охранников и начали их избивать.
После молодчики скрылись, но почти сразу же удалось задержать четырех человек. А спустя несколько дней - еще троих.
Как рассказала "КП" старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой инфориации Анжелика Черногубова, сейчас шесть подозреваемых отправлены в СИЗО на два месяца, еще один на такой же срок остался под домашним арестом. Ведомство поддержало ходатайство.
По статье о хулиганстве нападавшим грозит до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона людей.