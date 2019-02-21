Мурманчанка стала участницей шоу "Песни" на ТНТ

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-21T08:42:34+03:00

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"Сборная Снежногорска" прошла в Высшую Лигу КВН и вовсю готовится к первой игре. Мурманские знатоки "Норманны" участвуют в "Брейн ринге" на НТВ, а недавно ездили в Москву, где боролись за право стать участниками "Что? Где? Когда?". Где же еще можно увидеть наших земляков?

В эту субботу, 23 февраля, можно включить телевизор в 20.00. В это время по ТНТ идет шоу "Песни". В жюри второго сезона сидят Баста и Тимати. И, возможно, кто-то из них выбрал в свою команду мурманчанку Элизабет Десалень. Она вошла в число тех, кто получил шанс выйти на сцену в отборочном этапе.

Сама Элизабет итоги своего выступления уже знает, но в данном случае лучше сохранить интригу.

Зато уже известно, что девушка обладает не только эффектной внешностью, но и ярким голосом, что позволило ей обучаться в колледже искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU