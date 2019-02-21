2019-02-21T08:42:34+03:00
Телевидение

Мурманчанка стала участницей шоу "Песни" на ТНТ

Элизабет Десалень попала в отборочный этап конкурса
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Элизабет Десалень приняла участие во втором сезоне шоу "Песни".Элизабет Десалень приняла участие во втором сезоне шоу "Песни".
Изменить размер текста:

"Сборная Снежногорска" прошла в Высшую Лигу КВН и вовсю готовится к первой игре. Мурманские знатоки "Норманны" участвуют в "Брейн ринге" на НТВ, а недавно ездили в Москву, где боролись за право стать участниками "Что? Где? Когда?". Где же еще можно увидеть наших земляков?

В эту субботу, 23 февраля, можно включить телевизор в 20.00. В это время по ТНТ идет шоу "Песни". В жюри второго сезона сидят Баста и Тимати. И, возможно, кто-то из них выбрал в свою команду мурманчанку Элизабет Десалень. Она вошла в число тех, кто получил шанс выйти на сцену в отборочном этапе.

Сама Элизабет итоги своего выступления уже знает, но в данном случае лучше сохранить интригу.

Зато уже известно, что девушка обладает не только эффектной внешностью, но и ярким голосом, что позволило ей обучаться в колледже искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске «припарковавшуюся» на склоне Kia вытащили манипулятором
В Кандалакше всем городом и соседним селом ищут 10-летнего Антона Степанова
После жалобы мурманчан, что убранный с дороги снег сбрасывают в Кольский залив, прокуратура начала проверку
В Мурманской области может появиться новый знак отличия
В центре Мурманска «Скорая» застряла во дворе из-за неубранного снега
«Комсомолка» проводит в Мурманске конкурс «Тещины блины»
Мурманский рыбный порт потерял свои причалы через арбитражный суд
В Североморске пьяный водитель за рулем такси предложил инспектору ДПС не оформлять его за «трешку»
В Мурманске Subaru повис на перилах лестницы
Четыре жителя Кандалакши заработали медали в Австрии
В Мурманске у гипермаркета сбили 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу на «красный»
В мурманском театре кукол новый главный режиссер