2019-02-11T14:24:45+03:00
Телевизор

"Норманны" из Мурманска поехали в Москву бороться за телеэфир "Что? Где? Когда?"

А в "Брейн ринге" перестали быть лидерами
Мария ПАШЕНКОВА
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"Норманны" уступили в "Брейн ринге" команде из Ростова-на-Дону. Фото: скриншот видеозаписи"Норманны" уступили в "Брейн ринге" команде из Ростова-на-Дону. Фото: скриншот видеозаписи
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Хочешь увидеть "Норманнов"? Включай каждую субботу в 15.00 НТВ - мурманские знатоки участвуют в передаче "Брейн ринг". Напомним, два эфира подряд наши знатоки доказывали, что могут называться лидерами интеллектуального соревнования. Но, увы, 9 февраля команда из Ростова-на-Дону оказалась сильнее и забрала у северян желтые шарфы, которые означают лидерство.

Впрочем, у "Норманнов" еще может возникнуть шанс отыграться и получить кубок "Брейн ринга". Также на минувших выходных заполярные знатоки уехали в Москву, где их ждали в суперфинале всероссийского отборочного турнира в телевизионные игры "Что? Где? Когда?".

Прошел он в Охотничьем домике. Словно лишний стимул для команд-участниц, что собрались они в месте, где уже несколько десятилетий снимают легендарную передачу. Главный приз - возможность сесть за стол уже как игрок телевизионной версии.

- В финальный отбор прошли три команды-победительницы общероссийского отбора. Одна московская, одна из Санкт-Петербурга и мы. И еще четвертой командой будет сборная команда - победитель чемпионата мира по ЧГК среди любителей, - рассказал "КП" капитан "Норманнов" Михаил Савченко. - Настроение хорошее, боевое. С одной стороны, мы уже, что называется, прыгнули выше головы, потому что даже попадание в финал - огромный успех. А загадывать на будущее и взвешивать шансы, пожалуй, не будем, потому что не знаем, каковы силы других команд-финалистов. Поэтому мы сделаем что сможем, а там как получится.

Как сыграли наши знатоки, расскажем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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