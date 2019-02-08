2019-02-08T09:23:07+03:00
Телевизор

"Аргументы, а не санкции": Эстонским дипломатам понравилось противостояние их земляков с мурманчанами в "Брейн ринге"

Интеллектуальный поединок они назвали лучшей формой противоборства
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Две игры подряд команда из Мурманска носит желтые шарфы - символ лидерства в "Брейн ринге". Фото: vk.com/brain_ring_tvДве игры подряд команда из Мурманска носит желтые шарфы - символ лидерства в "Брейн ринге". Фото: vk.com/brain_ring_tv
Изменить размер текста:

В эту субботу, 9 февраля, включайте телевизор в 15.00 - НТВ покажет новый выпуск "Брейн ринга". За стол снова сядет мурманская команда "Норманны". Напомним, это будет уже третья игра для северян, которые удерживают звание лидеров соревнования.

В прошлую субботу в непростой дуэли "Норманны" смогли сохранить свои позиции, хотя их соперниками стали сильные знатоки из Эстонии. За этим сражением умов следили сотрудники дипмиссии Эстонии в России.

- Приятно было наблюдать за прекрасной игрой эстонских эрудитов под руководством Алексея Макагонова с блистательным Борисом Розенблитом, - похвалили своих земляков дипломаты в Facebook. - Впрочем, и другие игроки были на высоте. Команда блестяще сражалась, уступив в конечном счете - да и то лишь в овертайме - соперникам из Мурманска. В общем, удалось посмотреть образцовый пример российско-эстонского противостояния, когда основным инструментом становится собственный IQ, аргументы, а не всякого рода санкции. И, наверно, это - лучшая форма противоборства, когда победители и побежденные после игры жмут друг другу руки, а побеждает дружба.

Кто станет соперниками мурманчан в этот раз - пока что загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Норвежские синоптики обещают в Мурманске потепление до +4°
В поликлиниках Кировска и Апатитов пациентами бесплатно выдают маски
В Кандалакше полиция задержала двух подростков за молоко и мясо
Самолет из Мурманска в Москву прилетел с порезанным колесом
Стало известно, какие сферы деятельности в Мурманской области интенсивно развиваются
Утром в Мурманске сгорела карета скорой помощи
В Мурманске две женщины-соседки оказались бывшими женами одного мужчины и подали на алименты
Из-за бастующих маршруток в Мурманске станет ходить больше автобусов
В Мурманске установят 23 остановки с защитой от вандалов
Ради мальчика, чью жизнь изменила прививка, в Североморске слепили гигантского снеговика
В Апатитах собаки покусали четырех пенсионерок-дачниц
Иван Ургант, панды, СКА: апатитчанка создает стикеры для Telergram
В Мурманской области озвучены новые данные по численности населения главных городов
Мурманск вошел в число городов, где лучше всего в России убирают снег во дворах и на дорогах
Житель Мурманска пожаловался на окурок в буханке ржаного хлеба
Ради рухнувшего в годы войны самолета мурманские дайверы поедут на озеро
Служебный автомобиль Марины Ковтун попал в ДТП