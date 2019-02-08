"Аргументы, а не санкции": Эстонским дипломатам понравилось противостояние их земляков с мурманчанами в "Брейн ринге"

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-08T09:23:07+03:00

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В эту субботу, 9 февраля, включайте телевизор в 15.00 - НТВ покажет новый выпуск "Брейн ринга". За стол снова сядет мурманская команда "Норманны". Напомним, это будет уже третья игра для северян, которые удерживают звание лидеров соревнования.

В прошлую субботу в непростой дуэли "Норманны" смогли сохранить свои позиции, хотя их соперниками стали сильные знатоки из Эстонии. За этим сражением умов следили сотрудники дипмиссии Эстонии в России.

- Приятно было наблюдать за прекрасной игрой эстонских эрудитов под руководством Алексея Макагонова с блистательным Борисом Розенблитом, - похвалили своих земляков дипломаты в Facebook. - Впрочем, и другие игроки были на высоте. Команда блестяще сражалась, уступив в конечном счете - да и то лишь в овертайме - соперникам из Мурманска. В общем, удалось посмотреть образцовый пример российско-эстонского противостояния, когда основным инструментом становится собственный IQ, аргументы, а не всякого рода санкции. И, наверно, это - лучшая форма противоборства, когда победители и побежденные после игры жмут друг другу руки, а побеждает дружба.

Кто станет соперниками мурманчан в этот раз - пока что загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU